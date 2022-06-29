Yeşilyurt’ta alternatif yol güzergahları oluşturuluyor Çınar: “Karakavak mahallemizin ulaşım ağını yeniliyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yol çalışmalarını incelerken, “Yaklaşık 30 yıllık imar sorunu çözülen Karakavak mahallemizdeki hızla gelişmeye paralel olarak ihtiyaç duyulan alternatif yol güzergahlarını oluşturmaya hız verdik” diye konuştu.

Karakavak Mahallesinde Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan imar yollarını açma, yol genişletme, sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yetkililerden bilgiler aldı.

Mahallelerinde alternatif yol güzergahlarının oluşturulmasıyla birlikte araç ve yaya trafiğinin daha konforlu hale geleceğini söyleyen Karakavak Mahallesi Muhtarı İhsan Güngör, bölgenin ulaşım ağını daha nitelikli hale getirmek amacıyla yapılan çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Son dönemlerde hızla gelişen Karakavak mahallesindeki yolları baştan aşağıya yenilediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Karakavak’ın imar sorunu çözüldükten sonra gerek konut alanları gerekse de yeni iş yerlerinin çoğalmasıyla birlikte bizlerde alt ve üst yapı yatırımlarına hız verdik. Aşırı kullanımdan ya da yağışlardan dolayı yıpranan ve bozulan yollarımızı baştan aşağıya yeniliyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz, kentsel dönüşüm projeleri başta olmak üzere yeni açılan yollarda kalan evlerin yıkılmasıyla birlikte bölgenin ihtiyaç duyduğu alt ve üst yapı hizmetleri, yol yenileme, açma ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Malatya’nın hızla gelişen bölgelerinden olan Karakavak mahallesinin tüm ihtiyaçlarını mahalle muhtarımızla koordineli çalışmalarla gideriyoruz. Bu bölgede belirlediğimiz yaklaşık 2 kilometrelik yol çalışmasının yarısını tamamladık diğer kalan kısmını da en kısa sürede tamamlayarak mahallemizin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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