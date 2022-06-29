Yeşilyurt’ta alternatif yol güzergahları oluşturuluyor Çınar: “Karakavak mahallemizin ulaşım ağını yeniliyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt’ta alternatif yol güzergahları oluşturuluyor Çınar: “Karakavak mahallemizin ulaşım ağını yeniliyoruz”

İHA

Yeşilyurt’ta alternatif yol güzergahları oluşturuluyor Çınar: “Karakavak mahallemizin ulaşım ağını yeniliyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yol çalışmalarını incelerken, “Yaklaşık 30 yıllık imar sorunu çözülen Karakavak mahallemizdeki hızla gelişmeye paralel olarak ihtiyaç duyulan alternatif yol güzergahlarını oluşturmaya hız verdik” diye konuştu.
Karakavak Mahallesinde Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan imar yollarını açma, yol genişletme, sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yetkililerden bilgiler aldı.
Mahallelerinde alternatif yol güzergahlarının oluşturulmasıyla birlikte araç ve yaya trafiğinin daha konforlu hale geleceğini söyleyen Karakavak Mahallesi Muhtarı İhsan Güngör, bölgenin ulaşım ağını daha nitelikli hale getirmek amacıyla yapılan çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.
Son dönemlerde hızla gelişen Karakavak mahallesindeki yolları baştan aşağıya yenilediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Karakavak’ın imar sorunu çözüldükten sonra gerek konut alanları gerekse de yeni iş yerlerinin çoğalmasıyla birlikte bizlerde alt ve üst yapı yatırımlarına hız verdik. Aşırı kullanımdan ya da yağışlardan dolayı yıpranan ve bozulan yollarımızı baştan aşağıya yeniliyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz, kentsel dönüşüm projeleri başta olmak üzere yeni açılan yollarda kalan evlerin yıkılmasıyla birlikte bölgenin ihtiyaç duyduğu alt ve üst yapı hizmetleri, yol yenileme, açma ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Malatya’nın hızla gelişen bölgelerinden olan Karakavak mahallesinin tüm ihtiyaçlarını mahalle muhtarımızla koordineli çalışmalarla gideriyoruz. Bu bölgede belirlediğimiz yaklaşık 2 kilometrelik yol çalışmasının yarısını tamamladık diğer kalan kısmını da en kısa sürede tamamlayarak mahallemizin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnönü Üniversitesi akademik takvimi belli oldu
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi akademik takvimi belli oldu
Malatya TSO’dan başarıya plaket
YEREL HABERLER Malatya TSO’dan başarıya plaket
YÖKAK’tan İnönü Üniversitesi‘ne akredite
YEREL HABERLER YÖKAK’tan İnönü Üniversitesi‘ne akredite
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
Emniyet Müdürü Dağdeviren, Özel Güvenlik Görevlileri gününü kutladı
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Dağdeviren, Özel Güvenlik Görevlileri ...
Malatya İdmanyurdu Başkanlığına Olgun getirildi
YEREL HABERLER Malatya İdmanyurdu Başkanlığına Olgun getirildi
Battalgazi’deki gül bahçesinde sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Battalgazi’deki gül bahçesinde sona yaklaşıldı
Başkan Gürkan, Horata mesire alanında incelemelerde bulundu Gürkan: “Yenilenen Horata vatandaşlarımıza hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Horata mesire alanında incelemelerde ...
Başkan Çınar, mahalleli ile istişare etti Çınar: “Dilek mahallemizin gelişimi Yeşilyurt için büyük önem taşıyor”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, mahalleli ile istişare etti Çınar: ...
Reşat Erdoğan, ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Reşat Erdoğan, ziyaretlerine devam ediyor
Malatya'da yeni sağlık müdürü göreve başladı
YEREL HABERLER Malatya'da yeni sağlık müdürü göreve başladı
Emniyet Müdürü Dağdeviren’den suç ve suçlularla mücadelede kararlılık vurgusu
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Dağdeviren’den suç ve suçlularla ...
Yeni Malatyaspor, 30 Haziran'da top başı yapacak Yönetimin değiştiği kulüpte belirsizlik hakim
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, 30 Haziran'da top başı ...
Pütürge'de su sevinci
YEREL HABERLER Pütürge'de su sevinci
Hobi bahçeleri öğrencilerin hizmetinde
YEREL HABERLER Hobi bahçeleri öğrencilerin hizmetinde
Malatya'da Sağlık Müdürü eski görevine döndü
YEREL HABERLER Malatya'da Sağlık Müdürü eski görevine döndü
Ayvalı Mahallesinde yatırım bilgilendirme toplantısı yapıldı Gürkan: “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesi temel şiarımızdır”
YEREL HABERLER Ayvalı Mahallesinde yatırım bilgilendirme toplantısı ...
Serinlemek isteyenlere havuz hizmete açılıyor
YEREL HABERLER Serinlemek isteyenlere havuz hizmete açılıyor
Başkan Gürkan belediye personelleri ile bir araya geldi Gürkan: “Büyükşehir belediyesi olarak kenetleneceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan belediye personelleri ile bir araya ...
MTSO’da “ Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye-AB İlişkileri Açısından Etkileri” konuşuldu Sadıkoğlu, " Yeşil Mutabakat, dünyamızın geleceği, ülke ekonomimiz için bir tercih değil zorunluluktur”
YEREL HABERLER MTSO’da “ Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye-AB ...
Malatya’da yaz Kur’an kurslarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Malatya’da yaz Kur’an kurslarına yoğun ilgi
Levent Vadisi'ndeki bisiklet yarışının ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Levent Vadisi'ndeki bisiklet yarışının ödülleri ...
Malatya'dan 107 kaçak göçmen daha uçakla ülkelerine gönderildi
YEREL HABERLER Malatya'dan 107 kaçak göçmen daha uçakla ülkelerine ...
Kiraz festivali Manga konseriyle final yaptı Malatya'da Manga konserine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kiraz festivali Manga konseriyle final ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.