Kuzey Kuşak Yolu trafiği rahatlatacak Gürkan: “500 milyon liranın üzerinde bir yatırımı Malatya’ya kazandıracağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuzey Kuşak Yolu trafiği rahatlatacak Gürkan: “500 milyon liranın üzerinde bir yatırımı Malatya’ya kazandıracağız”

İHA

Kuzey Kuşak Yolu trafiği rahatlatacak Gürkan: “500 milyon liranın üzerinde bir yatırımı Malatya’ya kazandıracağız”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Kuzey Kuşak Yolunda incelemelerde bulundu.
Malatya Trafiğini rahatlatmak için yeni yol ve bulvarların açıldığını belirten Başkan Gürkan, Malatya trafiğini rahatlatmak ve Malatya’yı tek arterli ulaşım aksından kurtararak 7 arterli bir ulaşım aksına kavuşturduklarını belirti. Yapımı devam eden Bulvarlar ile Kuşak Yolların hizmete girmesi ile birlikte Malatya’nın ulaşım noktasında sorunsuz bir il haline geleceğini belirtti.

“Malatya’yı tek arterli ulaşım aksından kurtarıyoruz”
Başkan Gürkan Kuzey Kuşak Yolu inceleme gezisi sırasında yaptığı açıklamada, “Kuzey Kuşak Yolu’nun Viyadük çalışmasının tamamlanmasının ardından asfaltının yapılması ile birlikte Kuzey Kuşak Yolu’nun ihalesinin yapılma süreci başladı. Kuzey Kuşak Yolu’nun bir kısmının ihalesi yapıldı, bir kısmının ihalesi ise önümüzdeki aylarda yapılacaktır. Kavşak düzenleme çalışmaları ile birlikte yol güzergahı içerisinde bulunan un fabrikasının kamulaştırılması gerçekleştirildi. Un fabrikasının yıkılması ile birlikte bu yolumuz Yeşilçam Caddemiz ile birlikte Elazığ yoluna bağlanması gerçekleştirilecek. Bu yolumuz 16 kilometre ile de Sivas Yoluna bağlantısı yapılacak. İnşallah bu süreç herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde Ekim ayı sonuna kadar bitirilerek Malatya trafiği rahatlatacak şekilde trafiğe ve ulaşıma açılacaktır. Buradaki çalışmalarımızı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte ortaklaşa yürütmekteyiz. Geçtiğimiz yılın hesabıyla birlikte burası viyadük ve kavşak düzenlemesi ile birlikte yaklaşık 40 milyon bir yatırım. Bundan sonraki süreçte kamulaştırma bedelleri ile birlikte yaklaşık 500 milyon liranın üzerinde bir rakamla bu çalışmalar tamamlanacak. İnşallah Ekim ayı sonu itibariyle de sürücülerimiz Elazığ yolundan bu yolumuzu kullanarak Sivas Yoluna ve oradan da Çevre Yoluna geçebilecekler. Çalışmalarımız neticesinde Malatya’ya yeni bir ulaşım arteri sağlanmış olacak. Bir taraftan Anayurt Bulvarı, bir taraftan Danişment Gazi Bulvarı, bir taraftan Alp Er Tunga Bulvarı, bir taraftan KuzeyGüney Kuşak Yolları ve bir taraftan da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan Kuzey Çevre Yolu ile birlikte Malatya tek arterli ulaşım aksından kurtularak 7 arterli ulaşım aksına kavuşmuş olacak. Çalışmalarımızın Malatya’mıza ve Malatya insanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Amacımız Malatya daha fazla gelişsin ve güzelleşsin”
Yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise yaptığı konuşmada, “Malatya’nın sıkışan kent trafiğini genişletme noktasında Başkanımız göreve geldiği günden bu yana gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla gerek Büyükşehir Belediyemizin kendi imkânlarıyla gerekse de diğer bakanlıkların imkânlarından da faydalanarak Malatya’nın kent trafiğini rahatlatma noktasında büyük gayret gösteriyor. Tek arterli bir Malatya’dan gerçekten Başkanımızın da ifade ettiği gibi 7 arterli bir Malatya’ya ulaştırma adına yapılanları takdirle karşılıyoruz. Üzerinde bulunduğumuz yol viyadük, kavşak düzenlemeleri, kaliteli bir asfalt serimi ve sanat düzenlemelerinin ardından güzel bir bulvara Malatya kavuşmuş olacak. Devamında Elazığ yoluna bağlanacak olan bir güzergâhı Malatya’ya kazandıran Başkanıma ve ekibine teşekkür ediyoruz. Amacımız Malatya daha fazla gelişsin ve güzelleşsin. Malatya insanı daha mutlu olsun. Tamamen trafiğe açıldığı zaman trafik yönünden çok rahatlamış bir Malatya’ya kavuşacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Malatyaspor’da bir kez daha genel kurul yapılacak
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da bir kez daha genel kurul ...
Malatya'da yaz spor okullarına gösterili açılış
YEREL HABERLER Malatya'da yaz spor okullarına gösterili açılış
Polisten engelli genç kıza doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Polisten engelli genç kıza doğum günü sürprizi
Yeşilyurt’ta alternatif yol güzergahları oluşturuluyor Çınar: “Karakavak mahallemizin ulaşım ağını yeniliyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta alternatif yol güzergahları ...
İnönü Üniversitesi akademik takvimi belli oldu
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi akademik takvimi belli oldu
Malatya TSO’dan başarıya plaket
YEREL HABERLER Malatya TSO’dan başarıya plaket
YÖKAK’tan İnönü Üniversitesi‘ne akredite
YEREL HABERLER YÖKAK’tan İnönü Üniversitesi‘ne akredite
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
Emniyet Müdürü Dağdeviren, Özel Güvenlik Görevlileri gününü kutladı
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Dağdeviren, Özel Güvenlik Görevlileri ...
Malatya İdmanyurdu Başkanlığına Olgun getirildi
YEREL HABERLER Malatya İdmanyurdu Başkanlığına Olgun getirildi
Battalgazi’deki gül bahçesinde sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Battalgazi’deki gül bahçesinde sona yaklaşıldı
Başkan Gürkan, Horata mesire alanında incelemelerde bulundu Gürkan: “Yenilenen Horata vatandaşlarımıza hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Horata mesire alanında incelemelerde ...
Başkan Çınar, mahalleli ile istişare etti Çınar: “Dilek mahallemizin gelişimi Yeşilyurt için büyük önem taşıyor”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, mahalleli ile istişare etti Çınar: ...
Reşat Erdoğan, ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Reşat Erdoğan, ziyaretlerine devam ediyor
Malatya'da yeni sağlık müdürü göreve başladı
YEREL HABERLER Malatya'da yeni sağlık müdürü göreve başladı
Emniyet Müdürü Dağdeviren’den suç ve suçlularla mücadelede kararlılık vurgusu
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Dağdeviren’den suç ve suçlularla ...
Yeni Malatyaspor, 30 Haziran'da top başı yapacak Yönetimin değiştiği kulüpte belirsizlik hakim
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, 30 Haziran'da top başı ...
Pütürge'de su sevinci
YEREL HABERLER Pütürge'de su sevinci
Hobi bahçeleri öğrencilerin hizmetinde
YEREL HABERLER Hobi bahçeleri öğrencilerin hizmetinde
Malatya'da Sağlık Müdürü eski görevine döndü
YEREL HABERLER Malatya'da Sağlık Müdürü eski görevine döndü
Ayvalı Mahallesinde yatırım bilgilendirme toplantısı yapıldı Gürkan: “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesi temel şiarımızdır”
YEREL HABERLER Ayvalı Mahallesinde yatırım bilgilendirme toplantısı ...
Serinlemek isteyenlere havuz hizmete açılıyor
YEREL HABERLER Serinlemek isteyenlere havuz hizmete açılıyor
Başkan Gürkan belediye personelleri ile bir araya geldi Gürkan: “Büyükşehir belediyesi olarak kenetleneceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan belediye personelleri ile bir araya ...
MTSO’da “ Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye-AB İlişkileri Açısından Etkileri” konuşuldu Sadıkoğlu, " Yeşil Mutabakat, dünyamızın geleceği, ülke ekonomimiz için bir tercih değil zorunluluktur”
YEREL HABERLER MTSO’da “ Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye-AB ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.