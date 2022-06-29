Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

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MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, AFAD'a göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süren sarsıntıda can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.04'de merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen kısa süreli depremde herhangi bir kayıp meydana gelmediği belirtildi.

AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Açıklamada, "Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-06-29 22:37:13



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