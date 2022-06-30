Malatya'da polis denetimleri arttırdı

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Malatya'da polis ekipleri kent genelinde denetimlerini arttırdı.

Malatya'da havaların ısınmasıyla birlikte cadde ve sokaklar hareketlenirken, polis ekipleri ise denetimlerini arttırdı. Kentte vatandaşların huzur ve güven ortamlarında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmasını önlemek ve asayişin korunması adına İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çerçevede kentin en işlek noktalarında denetimlerini arttıran polis ekipleri şüphelendikleri şahısları tek tek durdurarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıyor. Sabah erken saatlerde başlatılan denetimler ise gece boyunca devam ediyor.

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