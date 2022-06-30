Hekimhan'da 12 saat içinde 9 deprem daha yaşadı

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Malatya’nın Hekimhan ilçesi merkezli 4.5 şiddetindeki depremden sonra 12 saat içinde 9 deprem daha meydana geldi.

AFAD verilerine göre, 29 Haziran’da saat 22.04’de 4.5 şiddetindeki Hekimhan ilçe merkezli depremden sonra saat 22.20’de 1.5 şiddetinde, saat 23.38’de 2.4 şiddetinde, 30 Haziran 00.42’de 2.2 şiddetinde, saat 00.57’de 0.9 şiddetinde, saat 02.46’da 1.5 şiddetinde, saat 03.18’de 1.6 şiddetinde, saat 03.25’de 1.4 şiddetinde, saat 04.43’de 1.8 şiddetinde, 05.19’da 2.8 şiddetinde deprem daha yaşandı.

Öte yandan Hekimhan Kaymakamlığı sosyal medyasında yapılan açıklamada ise Kaymakam Muhammed Öztaş ve Belediye Başkanı Sayın Turan Karadağ ile birlikte depremin merkez üssü olan karapınar mahallesinde inceleme yapıldığı da duyuruldu.

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