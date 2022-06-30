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Kuzey Irak’ta yürütülen PençeKilit Operasyonu'nda yaralanan ve hastanede tedavisinin ardından evinde tedavisi devam eden Uzman Çavuş Yalçın Bilgili unutulmadı.

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi Kaymakamı Mehmet Kılıç, İlçe Emniyet Müdür Vekili Vedat Gürbüzcan, İlçe Jandarma Komutanı Onur Kırcaer ile birlikte, Kuzey Irak’ta yürütülen PençeKilit operasyonunda yaralanan ve hastanede tedavisinin ardından evinde tedavisine devam eden Uzman Çavuş Yalçın Bilgili’yi evinde ziyaret etti.

Evinde tedavisi devam eden Uzman Çavuş Bilgili ve ailesiyle sohbet eden Kaymakam Kılıç, yaralı askere geçmiş olsun dileklerini iletti.

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