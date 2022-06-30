Arapgir’e hayran kaldılar

Malatya’nın Arapgir ilçesindeki tarihi ve doğal güzellikleri gezen siyasiler, ilçeye hayran kaldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Fevziye Pehlivan, CHP Malatya Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın ve yönetim kurulu üyeleri bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Arapgir’e geldi. Arapgir’de kadın örgütü ile buluşup toplantı yapan Pehlivan, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Aile Destekleri Sigortası ile ilgili bilgi verilen toplantının ardından ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirerek hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileklerinde bulundu. Siyasiler, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra mahalle ziyaretlerinde bulundular. Partililer, mahalle ziyaretleri çerçevesinde Onar Mahallesinde bulunan 800 yıllık Cem Evi ve Kaya Mezarlarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. İlçedeki tarihi ve doğal güzellikleri gezen siyasiler, ilçeye hayran kaldı.

Heyete, Arapgir Belediye Başkan Yardımcıları Gürbüz Bulut ve Ramazan Erdem, Belediye Meclis Üyesi Ayhan Kıcı, CHP Arapgir Kadın Kolları Başkanı Türkan Çelik ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

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