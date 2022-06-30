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Yeşilyurt’ta yeni bir yaşam alanı kuruluyor Çınar: “Karakavak ile Bostanbaşı’nın cazibesini artıracak dev bir park alanı kuruyoruz”

İHA

Yeşilyurt’ta yeni bir yaşam alanı kuruluyor Çınar: “Karakavak ile Bostanbaşı’nın cazibesini artıracak dev bir park alanı kuruyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni yaşam alanıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Karakavak ile Bostanbaşı’nın birleşme noktasında ki yaklaşık 10 dönümlük alana inşa edeceğimiz yeni yaşam alanıyla birlikte bölgemizin cazibesini artıracağız” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve beraberindekiler, Karakavak ile Bostanbaşı’nın birleşme noktasında ki çalışmaları yerinde inceledi.
Yeşilyurt’ta ki sosyal yaşam alanlarına bir yenisini daha ekleyeceklerini yaptığı açıklamada ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıran yeni sosyal yaşam alanlarımıza bir yenisini daha eklemek için çalışmalarımıza hız verdik. Yeşilyurt’ta kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak adına başlattığımız park yatırımlarımız çerçevesinde ilçemizin hızla gelişen bölgelerinden olan Karakavak ile Bostanbaşı mahallelerimizin birleşme noktasında yaklaşık 10 dönümlük alan üzerinde hizmete sunacağımız yeni parkımızla birlikte park sayımızı 226’a çıkartacağız. Nitelikli ve kaliteli konutların üretildiği, yeni iş yerlerinin açılmaya başladığı bu bölgemizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri teker teker yerine getirmekteyiz. Kentimizin merkezi konumunda olan buradaki alanımız atıl vaziyetteydi, imar sorunu çözüme kavuştuktan sonra 2022 yılı yatırım programına aldık. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından başlatılan alan düzenleme ve iyileştirme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yeni nesil oyun grupları, spor aletleri, yeşil alanları, sis ve kuru havuzları, yürüyüş yolları, aydınlatmaları ve çevre düzenlemeleriyle birlikte Yeşilyurt’un hızla gelişen bu bölgesine yeni bir yaşam alanı kurup, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Burası ayrıca 2,5 kilometre uzunluğundaki Horata Deremizin etrafına kuracağımız spor ve yürüyüş yollarının da başlangıç ve bitiş noktasında olacak. Gençlerimizin ve çocuklarımızın rahat ve güvenli alanlarda spor yapmasını sağlayacak, ailelerimizin de keyifli vakit geçirmesine imkan tanıyacak özel bir parkımızı buraya kazandırmak içinde var gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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