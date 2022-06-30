Turna, Malatya’da sporcularla buluştu

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz'u temsilen Malatya'ya gelen Türkiye Karate Federasyonu Dan Kurulu Başkanı aynı zamanda jska Türkiye Başkanı Hanshi İsmet Turna, Malatya’da spor kulüplerinin açılışını yaptı ve sporcularla bir araya geldi.

Türkiye Karate Federasyonu Dan Kurulu Başkanı Hanshi İsmet Turna yaptığı açıklamada, “Malatya iline gelişimin bugün ikinci günü. İki günde 2 tane kulübümüzün açılışını yapmaktan onur duyuyoruz. Yarın da nasip kısmet olursa Tecde Spor Salonu Karate dojosunun açılışını hep beraber gerçekleştireceğiz. Türkiye Karate Federasyonu olarak bizler her zaman hizmete ve göreve hazırız. Güzelim ülkemizin her yerinde görev almaktan hizmet etmekten onur duyarız” ifadelerini kullandı.

Jska Malatya İl Temsilcisi Muhammet Kemal Gülşen ise konuşmasında, “Değerli Hanshi hocamız ilimize gelerek bizleri onurlandırdı. Hocamıza bir kez daha teşekkür ederiz. Hocamızın ayağı ilimize uğurlu geldi. İlimizde yeni yeni karate dojuların açılası çok güzel bir duygu. Emeği geçen tüm herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Uluslararası Boğaziçi Şampiyonu Melike Gülşen de, “Hanshi İsmet Turna hocamız ile günde çift antrenman yapma imkânınız oldu. Eksiklerimizi tamamladı. Hocamızla bu genç yaşta çalışma imkânı bulduk. Bizlerin gelişimine çok katkısı oldu” şeklinde konuştu.

Analig yarı final müsabakaları 2’ncisi Kerem Gülşen ise "Karate sayesinde kendimizi korumayı öğreniyoruz. Karate şiddet değil kendini savunma amacıyla yapılıyor. Hocamızdan çok şey öğrendik. Öğrenmeye devam ediyoruz. Bize destek olan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

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