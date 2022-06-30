Sararan kayısıda katpostallık görüntü

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 80’inini karşılayan Malatya’da kayısı sezonunun başlamasıyla birlikte olgunlaşan kayısı meyveleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, Tecde Mahallesi Altınkaşık mevkiinde tarım alanında kalan son bahçelerdeki kayısı ağaçlarında meyvelerinin olgunlaşmasıyla birlikte çok güzel kart postallık görüntüler ortaya çıktığını söyledi.

Şehrin bazı bölgelerinde kayısıların, don, dolu ve çeşitli nedenlerle büyümeden çiçekte iken döküldüğünü, bazı bölgelerde ise kayısı meyvelerinin çokluğu nedeni ile ağırlığa dayanamayan ağaç dallarının kırıldığını belirten Yiğit, “Şehrimiz ekonomisinin can damarı olan ve binlerce ailenin geçim kaynağı olan kayısı bahçeleri her mevsime ayrı bir güzellik katıyor. Çiçek zamanı gelinlik misali bahçeler beyaza bürünürken, sonbaharda sapsarı yaprak görüntüleri kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Kayısı hasat zamanı ise kayısı meyvelerinin olgunlaşmasıyla birlikte yemyeşil yapraklar arasında altın rengini andıran kayısı meyve görüntüsü vatandaşların ilgisini çekiyor” ifadelerini kullandı.

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