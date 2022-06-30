Malatya’da 41 ailenin yanında 46 koruyucu çocuk

Malatya’da 41 aile, 46 çocuğa koruyuculuk yapıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının aile odaklı hizmetlerinden "Koruyucu Aile" uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla geçen yıl ilan edilen ve bu yıl ilk kez 81 ilde kutlanan ‘30 Haziran Koruyucu Aile Günü’ kutlamaları çerçevesinde Malatya’da da program düzenlendi. Koruyucu ailelerle kahvaltı programına, Vali Hulusi Şahin ve Eşi Ebru Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Eşi Hafize Gürkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, “Gönül Elçileri Projesinin bir amacı da kuruluşlarımızda 06 yaş çocukları bırakmamaktır. Bu projeden önce ilimizde 7 ailenin yanında 8 çocuk koruyucu aile hizmeti almakta iken şu an 41 ailenin yanında 46 çocuğumuz bu hizmetten faydalanmaktadır. Sloganımız ise “Koruyucu Aile Ol, İki Cihanda da Mutlu Ol” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise “Çocuklarımızın ve Türkiye’mizin geleceği ve sosyal barış açısından çok önemli bir proje. Bu anlamda koruyucu ailelerimizi tek tek tebrik ediyorum ve minnettarlığımı ifade etmek istiyorum” dedi.

Vali Hulusi Şahin de, hayırda yarışmanın en güzel örneğini Koruyucu Ailelerin verdiğini söyleyerek, “Saf iyilik nedir deseler koruyucu ailelik diyebiliriz. Devletin koruması altında olan yetim, öksüz ve korumaya muhtaç evlatlarımıza bakma sorumluluğunu alıp onlara sıcak bir yuva, anne ve baba şefkati veren bu ailelerimiz gerçekten iyiliklerin en üst seviyesine yerleşebilirler” şeklinde konuştu..

Bir insanı kurtarmanın bütün insanlığı kurtarmak kadar değerli olduğuna değinen Vali Şahin, bunun bilincinde olan koruyucu ailelerin bu evlatları yetiştirip millete faydalı bireyler olarak topluma kazandırdıklarını söyledi.

Şahin, “Sizlere olan minnettarlığımızı ifade edecek kelime bulamıyorum. Bugünler hayırda yarışmanın unsuru olarak başkalarına da örnek olma, rol model olma fırsatı verir. Bu hayrınız toplumu kandil gibi aydınlatır ve yeni kandiller, yeni koruyucu aileler, yeni hayırlı faaliyetlere de ön ayak olur” diyerek sözlerini tamamladı.

Koruyucu aileliğin yaygınlaştırılması için 2012'de “Gönül Elçileri Projesine” öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın koruyucu ailelere göndermiş olduğu “30 Haziran Koruyucu Aile Günü Tebrik Kartını" ailelere veren Malatya Gönül Elçileri Temsilcisi Ebru Şahin, aileler ve çocuklar ile tek tek ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler verdi.

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