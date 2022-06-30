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Başkan Gürkan, spor lisesindeki tesisleri inceledi Malatya Büyükşehir, 18 okula 26 spor tesisi kazandırıyor

İHA

Başkan Gürkan, spor lisesindeki tesisleri inceledi Malatya Büyükşehir, 18 okula 26 spor tesisi kazandırıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Valiliği arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan protokol çerçevesinde okullara yapılacak olan spor tesisleri bir bir tamamlanarak hizmete açılmaya başladı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Fen İşleri Daire Başkanı Yusuf Aknişan ile birlikte Spor Lisesi’nde yapımı tamamlanan spor tesislerini inceleyerek açıklamalarda bulundu. Okullara yapılan spor tesisleri ile ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Yusuf Aknişan, “Başkanımızın yoğun gayretleri sonucunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokol sonrasında okullarımıza spor tesisi kazandırmaya devam ediyoruz. Spor Lisesi’ne kazandırmış olduğumuz, halı saha, basket ve voleybol sahası, tenis kortu, atletizm pisti ve tırmanma duvarının bulunduğu spor tesisimizin büyük bir kısmını tamamladık. İnşallah yeni eğitim öğretim yılı başlamadan diğer okullardaki spor tesislerimizi de tamamlayarak öğrencilerimizin hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

“Kocaman bir aile olduğumuz için Başkanımıza şükranlarımı arz ediyor”
Okullara verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, “Tüm okullarımıza vermiş olduğu katkıdan dolayı öncelikle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Spor Lisesinde yapılan spor tesislerinin kontrolü için Sayın Başkanımız burada. Yapılan işlerin takibini de yaparak en güzel şekilde çocuklarımızın hizmetine sunuyor. Kocaman bir aile olduğumuz için kendisine şükranlarımı arz ediyor ve teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Belediye olarak eğitim kurumlarına büyük destek veriyoruz”
Yapılan spor tesislerini yerinde inceleyen Başkan Gürkan, “Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan spor tesisleri ile ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceliyoruz. Yapılan çalışmaları gördüğümüz zaman gururlandık. 18 okulumuza 26 spor tesisi yapılmakta ve birçoğu bitmek üzere. Bunlar, basketbol, voleybol sahası, atletizm pisti, tırmanma duvarı, tenis kortu vb. her alanda Büyükşehir
Belediyesi olarak şehrin her sıkıntısına dokunmak gibi bir sorumluluğumuzun müdrikinde ve idrakindeyiz. Bir taraftan yeni okulların yapılması için arsa ihdas ederken, bir taraftan da okullar yaparak Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devretmekteyiz. Ayrıca prestijli eğitim kurumlarının Malatya’ya gelip burada eğitimöğretim faaliyetlerini yürütmelerini talep ederken, altyapı hizmetlerini temin ediyoruz. Bu hizmetlerin yanında okullarımızın çevrelerinin güzelleştirilmesi, çevre duvarlarının yapımı ile spor tesislerinin yapımını gerçekleştiriyoruz. Belediye olarak eğitim kurumlarına büyük destek vermekteyiz. Fırıncılar bölgesine Bilkent Üniversitesi’nin anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisenin yaklaşık 500 milyona yakın bir rakama tekâmül eden yatırım faaliyetleri de devam ediyor. İlimizin eğitim noktasında standartları yükselecek. Milli Eğitim Müdürümüz Hatice hanımla birlikte eğitim faaliyetlerimiz ve eğitimdeki başarı grafiğimiz Türkiye genelindeki standart açısından yükseleceğine inanıyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla çok güzel çalışma içerisindeyiz. Hatice Hanım biz bir aileyiz ifadesini kullandı. Aile fertleri olarak birlik ve beraberlik içerisinde Malatya’mızı mazisine layık istikbale hazırlamaya gayret ediyoruz. Böyle bir ailede olmaktan da onur duymaktayım” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Gürkan ve Özdemir yapımı tamamlanan tenis kortunda kısa bir maç yaptılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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