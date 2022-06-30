Fendoğlu, Medik Barajı Yazıhan sulaması projesinin yatırım planına alınmasını istedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM’de yaptığı konuşmada, Malatya Medik Barajı Yazıhan sulaması ve rehabilitasyonu projesinin yatırım planına alınmasını talep etti.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulu 110. birleşiminde söz alarak konuşma yaptı. Fendoğlu, “Medik Barajı kapalı sulama projesinin yatırım planına alınmasını çiftçiler adına talep ediyorum ” dedi.

Fendoğlu yaptığı konuşmada, “Medik Barajı 50 yıllık barajımız Yazıhan ve Şahnahan’da ki tarım arazilerimizin sulanmasında önemli bir yere sahiptir. Bu çerçevede bu barajımızın sulama alanı ile ilgili olarak rehabilitasyonu projesi devam eden Yazıhan sulaması ve rehabilitasyonu sonucunda buradaki sulama kapalı sisteme dönüştürülecek. Böylelikle Şahnahan, Battalgazi ovası ve Yazıhan Medik barajından sulanan kısım kapalı sisteme dönecek.

Tarım ve Orman Bakanlığımızdan çiftçilerimizin bu bölgedeki sulama sorununu çözülmesi için proje aşamasının hızlandırılıp, yatırım planına almasını çiftçilerimiz adına talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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