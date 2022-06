İspendere şifalı içmelerinde izcilik kampı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de izcilik faaliyetlerini yaygınlaştırmak, çocuk ve gençlere izcilik konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla 3 günlük İspendere İzcilik Şifa kampının startı verildi.

Battalgazi Belediyesi’nden ilçede farkındalık oluşturan bir kamp daha organize edildi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Malatya Öncü Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü Derneği’nin destekleriyle ilçede izcilik faaliyetlerini yaygınlaştırmak, çocuk ve gençlere izcilik konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla 3 günlük izcilik kampının startı verildi. İspendere Şifalı İçmeleri’nde düzenlenen kampa, çok sayıda izci katıldı. Battalgazi Belediyesi hizmet binasının önünde toplanan izciler ve takım liderleri hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu ve izci selamı ile İspendere Şifalı İçmeleri’ndeki kamp alanına hareket etti. Battalgazi Belediyesi’ne ait üstü açık tur otobüsü ile şarkılar ve türküler eşliğinde kamp alanına yolculuk eden izcilerin yolculuğu renkli anlara sahne oldu. Neşeli bir yolculuğun ardından kamp alanına gelen izciler, ekip ve obalarını oluşturarak çadırlarını kurdular. Ardından kamp alanını tanıyan izciler ve takım liderleri, İspendere Şifalı İçmeleri’ndeki eşsiz doğanın tadını doyasıya çıkardı. Şifalı içme sularından doya doya içen izciler, kamp süresi boyunca gerçekleştireceği çeşitli faaliyetlerinde startını verdi.



Aileler izci selamı ile çocuklarını uğurladı

Kampa katılan çocuklarını izci selamı ile uğurlayan aileleri, ilçede birçok kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

7’den 70’e herkesin izcilik yapabileceğini vurgulayan İzci ailesinden Munise Bozat, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e ve İzcilik Kulübümüze teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın kapalı ortamlardan çıkıp, doğal ortamlarda zaman geçirebilmelerini adına çok güzel bir kamp etkinliği oluyor. Bu tür kamplarda çocuklarımıza çok faydalı bilgiler aktarılıyor. Çocuklarımız heyecanlı, bizler heyecanlıyız. İzcilik sadece çocukların yapabileceği bir faaliyet değil. İzciliğin yaşı yoktur. İnşallah güzel bir faaliyet olmasını temenni ediyorum. İlçemizde her zaman çok güzel farkındalık etkinliklerine imza atılıyor. Buda bizleri mutlu ediyor” dedi.

İzci ailesinden Hatice Yuvalı ise “Heyecanlıyız. Kampa çocuğum katılıyor. Bize her daim destek veren başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.



“İzcilik bir yaşam tarzıdır”

İzciliğin bir yaşam tarzı olduğunu aktaran İzci Faruk Ensar Gülşen, “İzci olmaya karar verdikten sonra bu tür faaliyetlere sık sık katılmaya başladım. Ailemden ayrı kalmak pek sorun olmuyor. İzcilik bir yaşam tarzıdır. Kamp çok güzel, hava temiz, her yer yeşil. İspendere’ye ayda bir kez ailemle geliyordum ama bu sefer kamp için geldim. Deneyimi bir hayli fazla olacak bir kamp olacak. Bizlere bu kampı organize eden ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İzci Hayrunisa Aksoy ise şunları söyledi:

“Bu kampta dostluğu, dürüstlüğü, arkadaşlığı, sevgiyi ve saygıyı öğreniyoruz. Yaşamın zorluklarının üstesinden gelmeyi öğreniyoruz. Doğayla iç içeyiz. Sınıfımdaki arkadaşlarımı da izcilikte yaptıklarımızı çok güzel bir kompozisyon yazarak anlattım. Yazımı okuyan arkadaşlarımda izciliğe katılım sağladılar. Bu kamplar bize çok yarar sağlıyor. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’i çok seviyoruz, teşekkür ediyoruz.”

Düzenlenen kampta çok faydalı şeyler öğrendiğine değinen ve bu tür kampların devam etmesi gerektiğini belirten İzci Ezi Su Demir, “Kampta arkadaşlarımızla çok iyi anlaşıyoruz. Hocalarımız bizlere her şeyi öğretiyor. Bu tür kamplarda ruhsal, zihinsel, bedensel ve ahlaki açıdan kendimizi geliştirmek için fırsatlar buluyoruz. Bu tür izcilik kampların devam etmesi gerek” ifadelerini kullandı.



“Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyoruz”

Malatya Öncü Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü Derneği’nde İzci Lideri Ömer Boğa, “İzci lideriyim. Evlatlarımız dört duvar arasında teorik bilgilerle donanıyorlar. Uygulamalı eğitimler ise izcilikte verilir. Doğada yaşayabilmeyi, sıkıntılara birlikte göğüs germeyi ve buna benzer her şeyi bu kamplarda öğretiyoruz. Çocuklarınızın hayatı öğrenmesini istiyorsanız, izcilik faaliyetlerine başvuru yapın. Bu ortamı bizlere sağlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e özel olarak teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.