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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

LGS’de Malatya’dan 4 öğrenci birinci

İHA

LGS’de Malatya’dan 4 öğrenci birinci

Liselere Giriş Sınavında (LGS) Malatya’dan 4 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.
LGS 2022’de Türkiye genelinde 193 Türkiye birincisi çıktı. Bu öğrencilerin 4’ünün Malatya’dan olduğu belirtildi. Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “LGS sınavında 4 öğrencimiz birinci oldu. Dereceye giren öğrencilerimizi, ailelerini, öğretmenlerimizi ve okul yöneticilerimizi tebrik ederim. Başarılarının daim olmasını dilerim” ifadelerine yer verdi.

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