Çamlıca Okullarından LGS 2022’de büyük başarı

LGS çerçevesinde 5 Haziran'da yapılan merkezi sınav sonuçları açıklandı. Malatya’da eğitim disiplini ve kaliteli eğitim anlayışı ile başarılarından söz ettirdiği bildirilen Çamlıca Koleji 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da büyük başarıya imza attı. LGS ’ye giren 95 öğrenciden 67’si Fen Liselerine yerleşebilecek puan aldı.

Özel Çamlıca Koleji’nin LGS ’ye giren 95 öğrencisinin çok büyük kısmı yüzde 10’luk dilimde yer aldı. Çamlıca Okulları Kurucu Müdürü Mustafa Sarıtaç, “Eğitim ve öğretim hizmetlerini bilim ve teknolojinin ölçütleri doğrultusunda yürüten, değerleriyle barışık, sürekli gelişen, nitelikli ve yenilikçi bir kurum olma vizyonu ile çıktığımız bu yolda, deneyimli kadromuz ile öğrencilerimizin her zaman destekçisi oluyoruz. Öyle ki, 2021 yılında Türkiye birincisi ve Türkiye ikincisi çıkarmıştık, 2022 LGS sonuçlarına göre ise 95 öğrencimizden 67 öğrencimiz 2021 LGS hesaplamalarına ve Rehber Öğretmenlerin öngörüsüne göre Malatya ilinde bir Fen Lisesine yerleşebilecek bir puan almıştır” dedi.

Kitlesel başarı parolası ile eğitime farklı bir boyut kazandırdıklarını kaydeden Sarıtaç, “Mutlu, özgüveni gelişmiş, sorgulayan, eleştirel düşünen, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu üstlenen, öğrenmenin ve gelişmenin keyfine varan, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olan, yeniliğe ve gelişime açık, kendi kültürünü özümsemiş, farklı kültürlerin görüş ve değerlerine saygı duyan dünya insanları yetiştirmeyi hedefleyerek sürdürdüğümüz kaliteli eğitim serüveninde kitlesel başarıyı yakalamak bizler için en büyük gururdur. Bu anlamda, kendi geleceklerini planlayarak gayret eden ve LGS ’de bu gururu ve duyguyu bizlere yaşatan öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz” sözlerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.