Yeni Malatyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Süper Lig’e beş sezonluk macerasının ardından veda eden ve 20222023 sezonunda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor çalışmalara başladı.
Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarısiyahlı ekip, Teknik Direktör Cihat Arslan önderliğinde ısınma hareketleri ve düz koşularla hazırlıkların startını verdi.
Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde toplanan sarısiyahlı takımda, Beşiktaş ve Konyaspor’un transfer listesinde yer alan kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç da antrenmana katıldı. Genç kanat oyuncusuna 23 Süper Lig kulübünden transfer teklifi olduğu ve bu tekliflerin değerlendiremeye alındığı öğrenildi. Yeni Malatyaspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mustafa Eskihellaç, geçen sezon 31 Süper Lig maçında 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Yönetimin, gelecek en iyi teklife göre transfere onay vereceği bildirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.