Reşat Erdoğan, Taştepe Mahallesini ziyaret etti “ Her zorluğun üstesinden geliriz”

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, Malatya’daki gezilerine devam ediyor.

Taştepe Mahallesi’ndeki vatandaşların davetine katılan ve onlarla sohbet eden Erdoğan, ''Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Yaşanan ekonomik sıkıntılar inşallah kısa zaman biter. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi muhafaza edelim. Çevre yolunun altı olarak tabir edilen ve benimde çocukluğumun geçtiği bu mahalleler maalesef yıllardır ihmal ediliyor. Bu bölgeye yeni bir imar planı yapılması lazım. Ada bazlı çalışmalar yapılırsa çok iyi sonuçlar alınacağına inanıyorum'' şeklinde konuştu. Taştepe Mahallesi’nde yapılan toplantıda mahalle halkı, belediyenin çöp toplama, sinek ve haşerelerin ilaçlanması noktasında yetersiz kaldığını ve bu duruma biran önce el atılması gerektiğini söyledi.

Mahalle halkı, Reşat Erdoğan’ın yıllardır yardım ve desteklerinin devam ettiğini ifade ederek teşekkür etti.

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