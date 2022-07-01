Malatya TSO’da Meslek Liseleri’nin tanıtımı yapıldı

LGS tercih sürecinde meslek liselerinin daha fazla tanınması ve farkındalık oluşturulması amacıyla Malatya TSO’da toplantı düzenlendi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde “Mesleki eğitimine değer kat, fark oluştur” temalı toplantı düzenlendi. 3 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak olan LGS tercihleri öncesi düzenlenen toplantıya ortaokul rehber öğretmenleri ve okul idarecileri katıldı.



“Mesleki eğitime verdiğimiz önemi katlayarak sürdüreceğiz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Abbas Karaduman, nitelikli personellerin yetişeceği en önemli merkezlerin meslek liseleri olduğuna vurgu yaparak, “Ülkemizin ekonomik büyümesi üretimden geçiyor. Üretimin temelini de nitelikli personeller oluşturuyor. Nitelikli personellerin yetişeceği en önemli merkezlerin meslek liseleri olduğuna inanıyoruz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak en önemsediğimiz konuların başında Mesleki Eğitim geliyor. 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB arasında imzalanan ‘81 İl 81 Okul’ protokolü çerçevesinde proje okulumuz olan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başta olmak üzere ilimizdeki tüm meslek liselerine özel bir hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bugüne kadar Mesleki Eğitimle ilgili 30’u aşkın toplantı, 1 çalıştay ve çeşitli çalışmalar yaptık. Her yatırımın riski vardır, her yatırımdan zarar edebilirsiniz ama insana yapılan yatırım, eğitime yapılan yatırım her zaman kazandırır. Bu düsturla Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak Mesleki Eğitime verdiğimiz önemi ve desteği katlayarak sürdüreceğiz” diye konuştu.



“Farkındalık oluşturmak için TSO ile çalışmalar yürütüyoruz”

Mesleki eğitim başta olmak üzere tüm konularda Malatya TSO’nun desteğini her daim gördüklerini ifade eden Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir’i ise 21. yüzyılın ilk çeyreğinde dünya büyük değişimler yaşadığını ifade ederek, "Bilimden eğitime, akademiden mesleki eğitime kadar geniş bir yelpaze bu değişimden payını alıyor. İhtiyaçlar, arz talep ilişkileri, iş dünyası yeni bir sistem kuruyor. Bizler de Mesleki Eğitim alanında buradaki yerimizi almaya başladık ve bunun altyapısını oluşturuyoruz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdemir, Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB arasında imzalanan “81 il 81 okul” projesi çerçevesinde Malatya TSO tarafından yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Toplantı, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Suat Kılıç ve Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Avcı tarafından sorulara cevap verilmesi ile tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.