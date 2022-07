Malatya’da koruyucu aileler günlerini kutladı

2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ilan edilen Koruyucu Aile Günü, Malatya’da şenlik havasında kutlandı.

Malatya Valiliğinde başlayan ve Millet Bahçesinde sona eren kortej yürüyüşüne, Malatya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Cevdet Tatar, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın ile koruyucu aileler ve çocuklar katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğin organizasyonu ile düzenlenen etkinlikte ilk olarak Malatya Valiliği önünden Millet Bahçesine kadar farkındalık kortej yürüyüşü yapıldı. Daha sonra ise koruyucu aileler ve çocukların katılımı ile orta oyunu, çocuklar için yüz boyama ve konser etkinliği düzenlendi. Yürüyüş sonrası programın açılış konuşmasını İl Müdür Yardımcısı Cevdet Tatar Malatya’da 41 koruyucu aile olduğunu belirterek, “Bu örnek ailelerimize yeni aileleri de katarak bu geniş ailemizi genişleterek yolumuza devam edeceğiz. Devlet koruması altında bulunan çocuklarımızın her türlü yaşam standartları yüksek olsa da aile sevgisinden yoksun olarak yetişen çocuklarımızın hayata tutunma noktasında bir tarafı eksik kalıyor ama aile sevgisi ve şefkati ile büyümüş devletine ve milletine iyi bir vatandaş olarak yetiştirilen her çocuğumuz aile ortamında daha sağlıklı yetişmiş oluyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Malatya’mızda 41 koruyucu ailemizin olması 46 çocuğumuzun bu aileler yanında eğitim, öğretim açısından bizler için önemlidir. Bu anlamda koruyucu ailelerimizin sevgi ve muhabbet dolu oldukları ve korunmaya ihtiyacı olan çocuklarımı yanlarına aldıkları için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Anne ve baba şefkatine muhtaç çok sayıda evladımız var”

Vali Hulusi Şahin ise “ Koruyucu Aile Günü’nü hep birlikte bütün Türkiye’de kutluyoruz ve toplumumuz da burada bir çağrıda bulunuyoruz. Bir şekilde anne ve babasının desteğinden, korumasında ve şefkatinden uzak kalmak zorunda kalmış çocuklarımız var. Bizim hedefimiz; Devletimizin koruması altında olan ve ailesinin desteğinden ve korumasından bir sebeple uzak kalmak zorunda kalan evlatlarımıza devletimizin verdiği pek çok şey var ama veremediği bir tek şey var o da şefkattir. O şefkat duygusunu çocuklarımıza verebilecek, onlara sıcak bir yuva, anne ve baba şefkati verebilecek koruyucu aile müessesesini bütün toplumumuza tanıtabilmek. Toplumun her kesiminde çeşitli sebeplerden dolayı bunlar olabilir. Bazıları sorabilir neden evlatlık edilmiyorlar diye bazı çocuklarımızın hukuki süreç gibi bazı engellerden dolayı evlatlık alınamıyorlar. Burada da koruyucu ailelik devreye giriyor. Koruyucu ailelerimizi bu çocuklarımızı alıyor ve kendi evlerinde kendi evlatlarından ayırmayarak anne ve baba şefkati veriyorlar. İşte bizim aradığımız böyle şefkatli aileler. Son yıllarda bu hususta tüm şehirlerimizde koruyucu aile sayılarında ciddi bir artış oldu. Malatya’da da 1015 yıl öncesinde sadece 7 ila 8 korucu aileden bahsederken bugün 41 aile 46 evladımıza annelik ve babalık yapıyor ama bu sayının çok daha fazla olması lazım çünkü bu şekilde anne ve baba şefkatine muhtaç çok sayıda evladımız var. Buradan hem Malatyalılara hem de milletimizin tüm ferdine eğer imkânınız varsa bundan daha güzel ve daha hayırlı bir iyilik düşünülemez. Bir çocuğa ev olun, yuva olun, anne ve baba olun diyorum” diye konuştu.

Konuşmalarının ardından program çocuklar için tiyatro gösterisi ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.