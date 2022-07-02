İnönü Üniversitesi’ne öğretim elemanları alınacak

Malatya İnönü Üniversitesi’nin değişik fakültelerinin birimlerine sınavla 20 öğretim elemanı alınacak.

İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan ilanda, “Üniversitemizin belirtilen birimlerine, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği öğretim görevlisi alınacak. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuranlar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi, araştırma görevlisi kadrosuna başvuranlar 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi çerçevesinde ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır” ifadelerine yer verildi.

İnönü Üniversitesi’nin değişik fakültelerinin birimlerine sınavla alınacak olan 20 öğretim elemanıyla ilgili başvurunun 20 Temmuz’a kadar yapılacağı belirtilirken, sözü edilen alımla ilgili ayrıntılı bilginin İnönü Üniversitesi’nin web sitesinden öğrenilebileceği kaydedildi.

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