Milli boksör Akbaş'a bir madalya da Akdeniz Oyunları'nda Hemşehrileri Malatyalılar tarafından tebrik yağmuruna tutuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli boksör Akbaş'a bir madalya da Akdeniz Oyunları'nda Hemşehrileri Malatyalılar tarafından tebrik yağmuruna tutuldu

İHA

Milli boksör Akbaş'a bir madalya da Akdeniz Oyunları'nda Hemşehrileri Malatyalılar tarafından tebrik yağmuruna tutuldu

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 54 kilogramda temsil ederek dünya şampiyonu olan milli boksör Hatice Akbaş, bu kez Akdeniz Oyunları'nda kadınlar boksta altın madalya kazanmasından hemşehrileri Malatyalılar tarafından tebrik yağmuruna tutuldu.
Malatya Akçadağlı 21 yaşındaki milli boksör Hatice Akbaş, Akdeniz Oyunları'nda kadınlar boksta altın madalya kazanması sonrasında sosyal medyada tebrik mesajları ile kutlandı. AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Akdeniz Oyunları'nda kadınlar boksta altın madalya kazanan hemşehrimiz Hatice Akbaş’ı tebrik ediyorum. Seninle gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise sosyal medya hesabında,” 9. Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi temsil ederek Altın madalyayı kazanan milli boksörümüz, hemşehrimiz Hatice Akbaş evladımızı tebrik ediyorum. Başarın daim olsun Altın Yumruk Hatice” dedi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, “Gururumuz Hatice. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar boksta altın madalya kazanan hemşehrimiz Hatice Akbaş’ı, tebrik ediyorum” şeklinde tebriklerini sosyal medyada duyurdu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Akbaş’ın başarılarının devamını dileyip, “ Akdeniz Oyunlarında kadınlar boksta altın madalya kazanan hemşehrimiz Hatice Akbaş’ı yürekten tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnönü Üniversitesi’ne öğretim elemanları alınacak
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’ne öğretim elemanları alınacak
Reşat Erdoğan: Her zorluğun üstesinden geliriz
YEREL HABERLER Reşat Erdoğan: Her zorluğun üstesinden geliriz
Malatya'da Tümür operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da Tümür operasyonu: 2 gözaltı
Pütürge’nin çehresinde değişim sürüyor
YEREL HABERLER Pütürge’nin çehresinde değişim sürüyor
Malatya’daki cinayet soruşturmasında 3 tutuklama daha
YEREL HABERLER Malatya’daki cinayet soruşturmasında 3 tutuklama daha
Malatya’da çekilen korku filmi vizyona girdi
YEREL HABERLER Malatya’da çekilen korku filmi vizyona girdi
Malatya'da 2 mahallede alt yapı çalışmaları tamamlandı Gürkan: “718 mahallede belediyemizin şantiyeleri var”
YEREL HABERLER Malatya'da 2 mahallede alt yapı çalışmaları ...
Malatya’da koruyucu aileler günlerini kutladı
YEREL HABERLER Malatya’da koruyucu aileler günlerini kutladı
Malatya TSO’da Meslek Liseleri’nin tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Malatya TSO’da Meslek Liseleri’nin tanıtımı yapıldı
Reşat Erdoğan, Taştepe Mahallesini ziyaret etti “ Her zorluğun üstesinden geliriz”
YEREL HABERLER Reşat Erdoğan, Taştepe Mahallesini ziyaret etti “ Her ...
İnönü Üniversitesi, en iyi üniversiteler arasında
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi, en iyi üniversiteler arasında
Malatyalı boksör Fırat’ın Türkiye Şampiyonluğu sevinci
YEREL HABERLER Malatyalı boksör Fırat’ın Türkiye Şampiyonluğu ...
Malatyalı sporcu Güngör, Avrupa şampiyonada iddialı
YEREL HABERLER Malatyalı sporcu Güngör, Avrupa şampiyonada iddialı
Yeni Malatyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Başhekim Deniz görevi bıraktı
YEREL HABERLER Başhekim Deniz görevi bıraktı
Hekimhan’da eğitim masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Hekimhan’da eğitim masaya yatırıldı
Malatya’da bin 711 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya’da bin 711 adet kaçak cinsel içerikli ürün ...
Atlı Jandarma Timi Malatya’da görevde
YEREL HABERLER Atlı Jandarma Timi Malatya’da görevde
Bekçiyi yaralayan uzman çavuş tutuklandı
YEREL HABERLER Bekçiyi yaralayan uzman çavuş tutuklandı
Çamlıca Okullarından LGS 2022’de büyük başarı
YEREL HABERLER Çamlıca Okullarından LGS 2022’de büyük başarı
LGS’de Malatya’dan 4 öğrenci birinci
YEREL HABERLER LGS’de Malatya’dan 4 öğrenci birinci
Doğanşehir Millet Bahçesi 2. etap çalışmaları hızlandı
YEREL HABERLER Doğanşehir Millet Bahçesi 2. etap çalışmaları ...
Malatya polisi kuş uçurtmuyor
YEREL HABERLER Malatya polisi kuş uçurtmuyor
'Yan baktın' kavgası kanlı bitti: 3 yaralı
YEREL HABERLER 'Yan baktın' kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.