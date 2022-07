Başkan Güder: “İlçemizin her bir köşesi bizim için ayrı değerli”

Malatya Battalgazi’nin daha yaşanabilir bir ilçe olması adına 3 yılı aşkın süredir birçok vizyonel projeleri hayata geçirdiği ve bu anlamda büyük takdir topladığı bildirilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci ve yönetim kurulu üyelerini konuk etti.

Battalgazi’deki hizmet ve yatırımına her geçen gün yeni bir sayfa daha eklediği belirtilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçedeki esnaflarla, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle, dernekler ve muhtarlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. İlçeye yapılan ve yapılması planlanan tüm yatırımlarda istişare kültürünü benimseyen Başkan Güder, bu kez de Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci ve yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. Ziyarette konuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Güder, Battalgazi'nin her bir köşesinin aynı önem ve değere sahip olduğunu belirterek, hayata geçirmeyi planladığı yatırımları anlattı.

Ziyarette kısa bir açıklama gerçekleştiren Malatya Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Yücel, “Bu güzel toplantı öncesi Battalgazi’mizin çok değerli başkanı Osman Güder’in Sarıcıoğlu mahallemize kazandırdığı muhtar evi için çok teşekkür ediyorum. Başkanımız her zaman bizim yanımızda ve sürekli irtibat halindeyiz” şeklinde konuştu.



“İstişarede kazanan Battalgazi olacaktır”

Battalgazi’ye takdire şayan yatırımlar yapıldığını aktaran Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci, “Bugün dernek olarak Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’i ziyaret ettik. Başkanımızın göstermiş olduğu misafirperverliğinden ötürü kendisine teşekkür ediyoruz. Başkanımız ilçede takdire şayan hizmetler üretiyor. Bu anlamda başkanımız her zaman yanındayız. Tüm çalışmalarında en büyük destekçisiyiz. Çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz. İstişarede kazanan her zaman Battalgazi olacaktır” ifadelerini kullandı.



“Yatırımlarımız artarak devam edecek”

Battalgazi’deki yatırımların artarak devam edeceğinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malatya Muhtarlar Derneği Başkanımız Şahin Demirci ve yönetim kurulunda bulunan üye arkadaşlarımızla bir araya geldik. Dernek başkanımıza ve üye muhtarlarımıza teşekkür ediyor, faaliyetlerinde ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu ziyaret bizleri ziyadesiyle mutlu eden bir ziyaret oldu. Muhtarlık fedakarlık gerektiren zor ama şerefli bir görevdir. Yerel yönetimlerle köprü vazifesi gören bu kutsal mesleği icra eden kişilerde bizim başımızın tacıdır. Bir mahallede her zaman ilk sorun muhtara gider. Muhtarlarımızda o sorunun çözümü noktasında elinden gelen gayret ve çabayı gösterir. Göreve geldiğimiz günden itibaren tüm muhtarlarımızın bizlere ilettikleri sorunlara yetişmeye çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Bugünde muhtarlarımızın güzel

düşüncelerini duyduğumuz zaman gururlanıyoruz. Bu gurur bize tabi ki daha fazla sorumluluk kazandırıyor. İlçemizin her bir köşesi bizim için ayrı değerli. Battalgazi’de göreve geldiğimiz zaman, bu ilçenin sorunlarını iyi biliyorduk. Dersimize iyi çalışmıştık. Bu sorunları çözmek için ekibimizle birlikte gecemizi gündüzümüze kattık. Gecemizi gündüzümüze katarken de hizmet ve yatırımlarımızda durmadık, durmayacağız. Biz milletimize hizmet için bu görevlerdeyiz. Hemşerilerimize en iyi hizmetleri sunmak için hep birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi.

