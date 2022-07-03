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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zelyurt, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

İHA

Zelyurt, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Elmalı Mahallesi'nde asfalt çalışmasını inceledi.
Doğanşehir Elmalı Mahallesi'nde Malatya Büyükşehir ve Doğanşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen yol çalışmaları devam ediyor. Tamamlanan alt yapı çalışması sonrası yol çalışmalarından dolayı mahalle sakinleri adına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt’a ve ekibine teşekkür eden Elmalı Mahalle Muhtarı Servet Demirtaş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve Doğanşehir Belediye Başkanımız Durali Zelyurt tarafından ortaklaşa yürütülen yol çalışmamız devam etmektedir. İnşallah bayram öncesi bitecektir. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt’a, MASKİ ekibine ve Yol Daire ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.
Doğanşehir Belediye Başkanı Ziraat Mühendisi Durali Zelyurt ise, “2021 yılında Büyükşehir Belediye Başkanımız ile Elmalı Mahallesine gelip yapmış olduğumuz ziyaret neticesinde daha önceden kötü durumdaki alt yapı ve sürekli 185’e gelen su ve kanalizasyon arızaları yoğun bir şekilde Elmalı Mahallemizde devam ederken Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ile yaptığımız bu ziyarette Mahallenin sıkıntıları Muhtarımız ve Mahalle halkı tarafından kendilerine aktarılmış ve aktarılması neticesinde buranın alt yapı çalışmaları 2021 yılında başlayıp 2022 yılı mayıs aylarında tamamlandı. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve MASKİ yetkililerine özellikle teşekkür ediyorum. Elmalı Mahallemizin alt yapı sorunları tamamlanmış oldu bu şekilde. 2022 yılında bu alt yapı çalışmalarından dolayı sokak ve ana artellerimizin tamamen bozulmuş durumdaydı. Büyükşehir Belediyemiz Yol Daire ekipleri ve Doğanşehir Belediyemiz araç ve ekipleri ile birlikte Elmalı mahallemizde asfaltlama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyoruz. İnşallah bu asfaltlama çalışmaları bittikten sonra Büyükşehir Belediyemizin katkıları ile Kilitli Taş çalışması Doğanşehir Belediyemiz ile yürüteceğiz. Elmalı Mahallemizi İnşallah Bayram’a hazır hale getireceğiz. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, MASKİ Ekibine ve Yol Daire Ekibine teşekkür ediyorum. Ortaklaşa yaptığımız bu çalışmanın Elmalı Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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