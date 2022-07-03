Malatya’da iki ayrı kaza: 2 yaralı

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Malatya’da meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya Elazığ karayolu İzollu mevkiinden Elazığ istikametine seyir halinde olan L. B. (64) idaresindeki 44 PC 904 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü yaralandı.

Malatya Adıyaman karayolu Sürgü Reşadiye kavşağında meydana gelen ikinci kazada ise Ş. D. (68 ) idaresinde ki 25 FP 394 plakalı kamyonet ile aynı yöne ilerleyen R. G. (59) yönetimindeki 44 HD 545 plakalı araç çarpıştı. Kazada S.G. (45) yaralandı. Yaralıların kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındığı kazalarla inceleme başlatıldı.

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