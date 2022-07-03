Yeni Malatyaspor yeni sezon çalışmalarını sürdürdü

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarısiyahlılarda eksiler göze çarparken gençlerin antrenmandaki isteği ve azmi dikkat çekti.
20222023 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Doğu Anadolu ekibi, takımdaki eksikliklerin tamamlanmasıyla beraber lige iyi bir başlangıç yaparak 6 yıl sonra veda ettiği Süper Lig'e tekrardan çıkmak istiyor. Teknik Direktör Cihat Arslan’ın oyuncuların antrenmandaki isteği ve azminden memnun olduğu öğrenildi.
Yeni Malatyaspor'da tekrardan kongre kararı alınmasından dolayı yeni transferlerin olup olmayacağı ise sarısiyahlı ekipte merak konusu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.