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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt'taki sosyal tesislere yoğun ilgi

İHA

Yeşilyurt'taki sosyal tesislere yoğun ilgi

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulduktan sonra Yeşilyurt İŞGEM tarafından işletilen Sosyal Tesisler, zengin yemek menüsü ve kaliteli hizmetleriyle 7’den 70’e tüm vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Gedik Sosyal Tesisleri ve Cafe, Gündüzbey Sosyal Tesisleri, Barguzu Sosyal Tesisleri, Sema Cafe, Beylerderesi Düğün Salonu ve Cafe, Kaynarca Sosyal Tesisleri, Yöresel Ürünler Çarşısı ve Cafe, Yeşilyurt Mutfağı, Uğur Böceği Cafe ve Yeşiltepe Sosyal Tesisleri, yöresel yemeklerden oluşan zengin menüsü ve hizmet kalitesiyle göz doldurmaya devam ediyor.
Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde faaliyetlerine devam eden sosyal tesislerin Yeşilyurt’un tanıtımına büyük katkı sunduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Son dönemlerdeki yatırımlarla çehresi değişen Yeşilyurt’umuzun bütün yaşam alanlarını nezih, konforlu ve modern bir kimliğe ulaştırmak için yaptığımız hizmetleri, sosyal tesislerimizle birlikte taçlandırdık. Yeşilyurt’un değişen ve gelişen hüviyetine yakışır ölçülerde hizmet veren sosyal tesislerimiz bulunduğu bölgelere ayrı bir değer katmaktadır. Belediyemizin iştiraklerinden Yeşilyurt İŞGEM tarafından işletilen ve alanında uzman ekiplerin gözetiminde faaliyetlerine devam eden sosyal tesislerimiz, kaliteli hizmetleri ve zengin yemek menüsüyle haftanın her günü yoğun ilgi görmektedir” şeklinde konuştu.
Vatandaşların memnuniyetini her zaman ön planda tuttuklarını ve sosyal tesisler ile istihdama da katkı sunduklarını belirten Çınar, “Coğrafi işaret tescil belgeli Yeşilyurt’un gerek kahvaltılıkları gerekse de tava, fırın ve yöresel yemeklerini hemşehrilerimize ulaştırma fırsatı yakaladığımız sosyal tesislerimiz aracılığıyla istihdama da büyük bir katkı sunarken, çok sayıda hemşehrimize yeni bir iş kapısı açmış oluyoruz. Ekonomiye ve gastronomiye önemli katkılar sunan sosyal tesislerimizi tercih eden hemşehrilerimiz bir yandan günün yorgunluğunu atarken diğer taraftan güler yüzlü bir hizmet anlayışı çerçevesinde verilen tüm hizmetlerden üst seviyede yararlanarak, zamanını kaliteli bir ortamda geçirme imkanına kavuşmuş oluyor. Bizler bütün yatırımlarımızda ve projelerimizde yüksek kalite ve vatandaş memnuniyetini her zaman ön planda tutuyoruz. Hizmet sektörüne yeni bir bakış açısı getiren sosyal tesislerimiz gerek iç ve dış tasarımı, hijyenik ve temiz ortamları, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla göz doldurmaktadır. Sosyal tesislerimizi tercih eden hemşehrilerimiz, bu kaliteyi ve güzel hizmeti yerinde görmektedir. Yeşilyurt’un misafirperverliği, samimiyeti ve tüm güzelliğinin yansıtıldığı sosyal tesislerimizden 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız faydalanırken, kentimize ziyaret amaçlı gelen yerli ve yabancı turistlerimizin de ilk uğrak noktasına dönüşen sosyal tesislerimiz, Yeşilyurt’umuzun tanıtımına büyük katkılar sunmaya devam ediyor” dedi.
Yeşilyurt’un yöresel lezzetlerini güzel, temiz ve modern ortamda gelen ziyaretçilere sunduklarını dile getiren Başkan Çınar, ''Alanında uzman aşçı ve gurmelerin gözetiminde hazırlanan yemeklerin yanı sıra girişimci ve üretken kadınlarımız tarafından hazırlanan yöresel yemeklerin yer aldığı yemek menülerine misafirlerimiz yoğun ilgi gösterirken, yeni dönem vaatlerimizden olup gerçeğe dönüştürdüğümüz Et Entegre Tesisimiz aracılığıyla yemeklerde kullanılan et ve et ürünlerinizi hijyenik, temiz ve güvenilir ortamda hazırlayarak sosyal tesislerimizdeki yemeklerde kullanıyoruz. Bizim için sağlıklı, güvenilir ve temiz gıda her şeyin önünde gelir. Tadına doyulmaz yemeklerimizi temiz ve düzenli bir ortamda hazırlayan ekiplerimiz sosyal tesislerimizdeki yemekler aracılığıyla bu güzellikleri misafirlerimizle buluşturuyorlar. Tarımsal Üretim ve ARGE Sahamız ile Yeşil Gıda Seracılık alanında yüzde yüz yerli tohumlardan üretimini yaptığımız sebzelerimizi de yemek menülerinde kullanarak yemeklerimizin kalitesini daha iyi bir düzeye çıkardık. Şu anda sayısı 10 olan sosyal tesislerimizi 14’e çıkarmak içinde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” diye konuştu.

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