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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’ya yeni bir Fen Lisesi kazandırıldı

İHA

Malatya’ya yeni bir Fen Lisesi kazandırıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ve Türkiye’nin geleceğine yön verecek olan gençler için yeni okullar, kütüphaneler ve spor tesisleri yapmaya ve yapılmasına vesile olmaya devam ediyor.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ve ilgili şube müdürleri ile birlikte Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesinde incelemelerde bulundu. Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesinin tamamlanma aşamasında olduğunu belirten Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Deprem sonrası iş insanımız Mehmet Ali Aydınlar Malatya’ya bir okul kazandırma talebinde bulunmuş Sayın Başkanımızın direktifleri doğrultusunda Belediyemize ait olan bu arsanın gerekli devir işlemleri yapılarak Mehmet Ali Aydınlar’ın bu bölgeye bir okul kazandırılması sağlandı. Okulumuz tamamlanma aşamasında. Malatya’mıza hayırlı olsun” dedi.
Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir ise, “Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisemiz 20222023 Eğitim Öğretim Yılında 6 şube ve 180 öğrenci ile eğitime açılacak. Öncelikle okulumuza yer tahsis eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve akabinde okulumuzu yapan Mehmet Ali Aydınlar’a çok teşekkür ediyorum. Bu tür bağışlar ve bu tür yapımlar eğitimi üst seviyelere taşımak demektir. Emek veren herkesten Allah razı olsun. Milli Eğitim camiası olarak burada öncelikle Malatya’mıza akabinde de vatanımız için hayırlı evlatlar yetiştirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.
Malatya’nın geleceğine yönelik yatırımlarına devam ettiklerini belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Milli Eğitim Müdürümüz ve ilgili arkadaşlarımızla birlikte yapmış olduğumuz yatırımları geziyoruz. Burası yaklaşık olarak 20 dönümlük bir alan. Ticari anlamda da kullanılabilecek bir alandı. Ancak deprem sonrası Malatyalı hayırsever iş insanlarımıza okulların yenilenmesi ve yeni okulların yapılması ile ilgili taleplerimizi ilettiğimizde Mehmet Ali Aydınlar bu alana güzel bir okul yapacağını ifade etmişlerdi. 20 dönümlük yeri kendilerine tahsis ettik ve burada Türkiye’de sayılı Teknolojik Fen Liselerinden biri inşallah önümüzdeki Eğitim Öğretim Yılında açılacak. Öğrenci tercihleri alınmaya başladı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bir taraftan kütüphaneler yaparken bir taraftan da yeni okul alanları ve okullar yapmaktayız. Ayrıca bir taraftan da okul yapacak olan hayırsever iş insanlarımıza yer ihdası yapmaktayız. Eğitim standartları yüksek eğitim kurumlarının Malatya’ya gelerek Malatya’daki insanımızın eğitim standartlarını yükseltmesi, geleceğimize emin adımlarla yürüme noktasında gerekli altyapıyı hazırlama çabası ve gayreti içerisindeyiz. Malatya’ya baktığımız zaman her yerinde şantiye görürsünüz. Bir taraftan altyapı, üstyapı, çevre düzenlemeleri, menfezler, yeşil alanlar, okullar, kütüphaneler, spor salonları gibi her alanda ve her konuda Büyükşehir Belediyesi olarak diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Valiliğimizle birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Malatya’ya yakışır ve Mehmet Ali Aydınlar ismine yakışır güzel bir Fen Lisesi yapıldı. İnşallah 20222023 Eğitim Öğretim yılında burada çok güzel öğrenciler yetişecek. Ülkemizin geleceği için güzel hizmetler yapacak başarılı öğrenciler yetişecek. Bu eserin Malatya’ya kazandırılmasında emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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