Malatya'da çapa motoru devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

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Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan çapa motoru devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında MalatyaKayseri karayolu Darende Yeni Sanayi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.K. (48) idaresindeki çapa motoru sürücüsünün kontrolünde çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü ile S.K. (39) ve E.P. (13) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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