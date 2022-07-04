Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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Malatya'nın Arguvan ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Arguvan ilçesine bağlı İsaköyü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, K.E. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen araç ile Z.E. idaresindeki 44 NE 584 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte S.E., M.E., B.D. ve B.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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