Otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde seyir halinde bulunan bir otomobil yoldan çıkarak, şarampole uçtu. Feci kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Numan Karagöz idaresindeki 38 D 8103 plakalı otomobil sürücüsü 29. Kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Meydana gelen kazada sürücü Numan Karagöz ile otomobilde yolcu olarak bulunan Cennet ve Fevzi Karagöz yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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