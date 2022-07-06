İnönü üniversitesi patent şampiyonu üniversiteler arasında

Malatya İnönü Üniversitesi teknoloji segmentinde Robotik Teknolojiler, Yapa Zeka, Batarya Teknolojileri ve Finans kategorilerinde Türkiye’nin Patent Şampiyonu Üniversiteleri arasına girdi.

Kamu ve özel kuruluşların patent verilerine dayalı olarak Türkiye’nin inovasyon ve teknolojik yetkinlik analizini yapan bir firma 2021 yılına ait Türkiye’nin patent raporunu yayımladı. Rapora göre İnönü Üniversitesi teknoloji segmentinde dört ayrı kategoride patent şampiyonu üniversiteler arasında yer aldı. Kuruluşların 2021 yılına kadar olan tekil patent ve faydalı model başvuruları verilerine göre hazırlanan raporda, İnönü Üniversitesi teknoloji segmentinde Robotik Teknolojiler, Yapa Zeka, Batarya Teknolojileri ve Finans kategorilerinde Türkiye’nin Patent Şampiyonu Üniversiteleri arasına girdi. Her kategoride başvuru sayısına göre ilk 10 üniversite sıralanırken İnönü Üniversitesi Batarya Teknolojileri alanında üçüncü, Finans alanında altıncı, Yapay Zeka alanında yedinci ve Robotik Teknolojiler alanında ise onuncu oldu. Ayrıca sıralamalarda Türkiye’nin büyük ve köklü üniversiteleri ile araştırma merkezleri bulunurken teknoloji, iletişim, otomotiv gibi sektörlerde önde gelen markaların da olduğu görüldü.

Bu sonuçlara göre İnönü Üniversitesinin son yıllarda özellikle teknoloji ve inovasyon yönetimi alanlarındaki çalışmaları ile üniversitesanayi iş birliği anlayışı temelinde bilimsel projelerin faydalı model ve ürüne dönüştürülmesine ilişkin uygulamalarının sonuç verdiği anlaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.