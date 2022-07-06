Çınar, canlı hayvan pazarını ziyaret edip, üreticilerle bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çınar, canlı hayvan pazarını ziyaret edip, üreticilerle bir araya geldi

İHA

Çınar, canlı hayvan pazarını ziyaret edip, üreticilerle bir araya geldi

Kurban Bayramı öncesinde Canlı Hayvan Pazarını ziyaret ederek üreticilerle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Canlı Hayvan Pazarımız bölge ekonomisinin mihenk taşıdır, tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar dilerim” dedi.
Vatandaşların kurban vacip ibadetleri için gittikleri Canlı Hayvan Pazarındaki son çalışmaları inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bir araya geldiği üreticilere ‘hayırlı işler, bol kazançlar’ temennisinde bulunup, taleplerini dinledi.
Ziyarete katılan Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma ile Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş, üreticilere ve besicilere desteklerini esirgemeyen Çınar’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Kurban Bayramı öncesinde Canlı Hayvan Pazarında gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, “Ziyaretlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımıza öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Yönetimi ve idaresi sorumluluk alanımızda bulunan Canlı Hayvan Pazarımızı tadilat ve onarım çalışmalarımızın ardından bayrama hazır hale getirdik. Üreticilerimize en güzel hizmeti vermek adına gerekli tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımıza huzurlu ve güzel bir şekilde kurban ibadetini yapması içinde elimizden geleni yapıyoruz. Burada hem satış hem de kesim hizmeti verilmektedir” şeklinde konuştu.
Canlı Hayvan Pazarının bölge ekonomisinin mihenk taşı olduğunu belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kiltepe Mahallemizde yıllardır vatandaşlarımıza hizmet eden Canlı Hayvan Pazarımızı ziyaret ederek hem yapılan çalışmaları inceledik hem de üreticilerimizle bir araya geldik. Çiftçilerimiz ve üreticilerimiz içinde bu dönem oldukça hareketli geçiyor, bir yandan arpa, buğday, kayısı ve diğer tarımsal ürünlerin hasat zamanı diğer taraftan kurban satışları yapıyorlar. Bölge ekonomisine çok büyük katkılar sunan Canlı Hayvan Pazarımız ise Kurban Bayramına artık hazır, çalışmalar tamamlandı. Besicilerimizin güzel ve temiz bir ortamda kurbanlıklarını satmaları, vatandaşlarımızın da kurban ibadetlerini düzenli bir şekilde yapmaları için gereken tüm hazırlıklar yapıldı. Üreticilerimizin gerek kurbanlıkların hazırlanması gerekse de kurban kesim sırasında vatandaşlara en güzel hizmeti sunmak için de ellerinden geleni yaptıklarını görüyoruz. Bizlerde her bayram öncesinde olduğu gibi yine buraya gelerek üreticilerimizin taleplerini dinliyoruz, yapılan çalışmalar hakkında istişare edip fikir alış verişinde bulunuyoruz. Bayramın tatlı telaşı da yavaş yavaş yaşanmaya başladı. Kendilerine ayrılan bölümlere kurbanlıklarını yerleştirip, vatandaşlarımızı güzel bir ortamda ağırlamak için hazırlıklarını tamamlayan bütün üreticilerimize hayırlı ve güzel kazançlar diliyorum” diye konuştu.
Canlı Hayvan Pazarının yapılan düzenleme ve yenileme çalışmalarıyla daha güzel bir görünüme kavuştuğunu aktaran Çınar, “ Bölge ekonomisinin hareketlenmesine ciddi katkılar sunan canlı hayvan pazarının hazır hale getirilmesi noktasında yoğun bir çaba sarf eden Esenlik Genel Müdürümüze ve değerli çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yapılan düzenleme çalışmalarıyla burası daha güzel bir görüntüye kavuşturuldu. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta Büyükşehir Belediyemiz, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa çalışmalar yaparak ilçe genelinde kurban satış ve kesim yerleri belirledik. Hemşerilerimizin kurban satış ve kesim noktasında belirlenen kurallara uymalarını, alacakları kurbanlıkların sağlığına, yaşına ve kesim için yeterli olup olmadığına dikkat etmelerini istiyoruz. Belediyeler, kurum ve kuruluşlar olarak bizler her türlü tedbiri alıyoruz ama vatandaşlarımızın hem kurban alımında hem de kesim sırasında dikkatli olmalarını, kurban ibadetlerini dini kurallara uygun doğru ve güzel bir şekilde yapmaları içinde yetkili isimlerden destek almalarını özellikle istirham ediyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak kendi bölgemizde ki hizmetlerimizin gerekli planlamasını yaptık, bayram boyunca hemşerilerimizin hizmetinde olacağız. Bayramı bayram tadına yaşamak için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmekteyiz. Kurban Bayramının manevi atmosferine yakışır ölçülerde huzur ve güven içerisinde, birlik ve beraberliğin üst seviyede olduğu bir bayramı daha vatandaşlarımızla birlikte idrak edeceğiz. Şimdiden tüm İslam Âleminin, aziz milletimizin ve tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya’da kayısı hasadı başladı Güneşin altın yumurtasında hasat heyecanı
YEREL HABERLER Malatya’da kayısı hasadı başladı Güneşin altın ...
Malatya'da bıçak ustalarının bayram mesaisi başladı
YEREL HABERLER Malatya'da bıçak ustalarının bayram mesaisi başladı
Kaçak elektrik kullanırken yakalandı, tüfekle kendini vurdu
YEREL HABERLER Kaçak elektrik kullanırken yakalandı, tüfekle kendini ...
İnönü üniversitesi patent şampiyonu üniversiteler arasında
YEREL HABERLER İnönü üniversitesi patent şampiyonu üniversiteler ...
Otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
2.Geleneksel Kernek Onur ödülü Recai Kutan’a verildi Başkan Gürkan’dan Kutan’a ahde vefa ziyareti
YEREL HABERLER 2.Geleneksel Kernek Onur ödülü Recai Kutan’a ...
Yeni Malatyaspor’da hazırlık kampı devam ediyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da hazırlık kampı devam ediyor
Tekmeleri Türkiye Şampiyonası için vurdular
YEREL HABERLER Tekmeleri Türkiye Şampiyonası için vurdular
Malatya Hayvan Pazarında kurbanlıklar hazır, alıcılarını bekliyor
YEREL HABERLER Malatya Hayvan Pazarında kurbanlıklar hazır, ...
Esenlik Süper Market görevlisinden örnek davranış
YEREL HABERLER Esenlik Süper Market görevlisinden örnek davranış
Yeşilyurt Belediyesi'nin yeni hizmet binası inşaatı sürüyor Çınar: “Yeni belediye binası ve millet bahçemizle birlikte iki dev yatırıma kavuşacağız”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi'nin yeni hizmet binası inşaatı ...
Malatya İdmanyurdu Tuncay Selçuk’a emanet
YEREL HABERLER Malatya İdmanyurdu Tuncay Selçuk’a emanet
Güneydoğu’yu petrol heyecanı sardı
YEREL HABERLER Güneydoğu’yu petrol heyecanı sardı
Eski kaymakamlık binasının yıkımına başlandı Güder: “Eskimalatya’ya güzel bir meydan kazandıracağız”
YEREL HABERLER Eski kaymakamlık binasının yıkımına başlandı Güder: ...
Esnaf kavgasında kan aktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Esnaf kavgasında kan aktı: 1 yaralı
1 tonluk 'Rüzgar' alıcısını bekliyor
YEREL HABERLER 1 tonluk 'Rüzgar' alıcısını bekliyor
Jandarmalara plaketli uğurlama
YEREL HABERLER Jandarmalara plaketli uğurlama
Malatya'da arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü
YEREL HABERLER Malatya'da arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Malatya'da çapa motoru devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da çapa motoru devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
Battalgazi’de Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Battalgazi’de Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
Malatya’ya yeni bir Fen Lisesi kazandırıldı
YEREL HABERLER Malatya’ya yeni bir Fen Lisesi kazandırıldı
Yeşilyurt'taki sosyal tesislere yoğun ilgi
YEREL HABERLER Yeşilyurt'taki sosyal tesislere yoğun ilgi
Başkan Sülük, yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Sülük, yol yapım çalışmalarını yerinde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.