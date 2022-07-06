Esenlik Süper Marketler Bayrama hazır 2 bin üründe özel indirimler yapıldı

Esenlik A.Ş Genel Müdürü Ata Ünlü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Süper Marketlerde hazırlıkların tamamlandığını belirterek yaklaşık 2 bin üründe özel indirimler yaparak Malatyalılara en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik A.Ş. bünyesinde yer alan süper marketlerde Kurban Bayramı için hazırlıklar tamamlandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Esenlik A.Ş. Genel Müdürü Ata Ünlü, marketlerde bayram öncesi yaklaşık 2 bin kalem üründe indirime gidildiğini ifade ederek, “Esenlik Şirketler olarak biliyorsunuz Malatya'ya hizmet vermekteyiz. Bayram münasebetiyle uygulayacağımız yaklaşık 2 bin adet üründe çok ciddi indirimler yapacağız. Bu indirimler hemen hemen her grupta, kâğıt ve yağ grubu ile gıda grubunda. Hemen her grupta ciddi indirimlerimiz var, hemşerilerimizi marketlerimize bekliyoruz. Bu indirimden faydalanmalarını temenni ediyoruz” dedi.

Esenlik Marketlerin halkın marketi olduğunu ve sermayesinin yüzde yüzünün Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu da anımsatan Ünlü, “Sayın başkanımızın bizlere emanet etmiş olduğu bu emaneti, daha iyi noktalara taşımak adına gayret gösteriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Esenlik Şirketi olarak süper marketin yanı sıra kentteki Canlı Hayvan Pazarı’nı da işlettiklerini ifade eden Ünlü, “Canlı hayvan pazarımız da, bayram öncesi ciddi bir tadilat ve tamirat işlemine giriştik. Şu anda bayrama hazır vaziyette Malatyalı hemşerilerimizin kurban ihtiyaçlarını karşılayacağı karşılanacağı kesimin yapılabileceği kesimhanenin de mevcut olduğu şekliyle hizmete hazır olduğunu burada belirtmek istiyorum. İsteyen hemşerilerimiz canlı hayvan pazarında hayvanını buradan alıp buradan kestirebilir sağlıklı, sıhhi ve hijyenik ortamda eş ve dostlarla birlikte bu eti tüketebilirler” şeklinde konuştu.

Tüm Malatyalıların ve İslam Aleminin de Kurban Bayramını şimdiden tebrik eden Ünlü, “Bütün hemşerilerime inşallah yaklaşmakta olan kurban bayramını hayırlara vesile olmasını, aileleri ile çocukları, eş ve dostları ile birlikte huzurlu mutlu bir bayram yaşamalarını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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