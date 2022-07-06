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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde hizmet veren portatif havuzda yüzme kursu verilmeye başladı.

Akçadağ İlçesi Portatif Yüzme Havuzunda Gençlik ve Spor Müdürlüğü Yaz Spor Okulları Yüzme Kurslarına 50 civarında kursiyer katılıyor.

5 18 yaş grubu çocuk ve gençlerin katıldığı Yaz Spor Okulları Yüzme Kursları dönem dönem gerçekleştirilecek ve 8 Eylül’de tamamlanacak.

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