Lavanta tarlalarında görsel şölen Arguvan’da Lavanta hasadı başladı

Malatya’nın Arguvan ilçesinde susuz tarımı yaygınlaştırmak ve kıraç arazilerin değerlendirilmesi için ekilen lavanta tarlasında hasat dönemi başladı.



Arguvan ilçesinde, yetiştirme kolaylığı ve ekonomik getirisi dolayısıyla kıraç arazilerin değerlendirilmesi için 42 dönüme ekilen lavantalar görsel şölen oluşturuyor. Mor renge bürünen doğal fotoğraf stüdyosunu andıran ve fotoğraf çekmek isteyenlerin uğrak yeri olan lavanta tarlasında hasat dönemi başladı. Lavanta hasadının başlaması nedeniyle Arguvan Belediyesinin düzenlediği hasat gününe, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, yetkililer ve çalışanlar katıldı.



Lavanta bitkisinin turizm açısından Arguvan’a değer kattığını ifade eden Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, “Bugün lavantamızın hasadını başlatacağız. Çok önemli bir bitki Arguvan’a turizm anlamında farklı bir değer katan ilerde de turizm anlamında ciddi katkıları olacak olan bir bitki. Bölgede geliştirmeye güzelleştirmeye çalışıyoruz. İl ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzle bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda buraya lavantanın ve diğer uçucu bitkilerin nane, kekik gibi ürünlerinde yağını çıkarabilmek için bir tesisleşme noktasında da çalışmalarımız var." dedi.



“Atıl arazilerin değerlendirilmesi açısından önemli bir örnek”

Arguvan ilçesinin iklim şartlarının lavanta ekimine uygun olduğunu ve atıl durumdaki arazilerin kullanılması için Arguvan’ın örnek bir yer olduğunu belirten İl Tarım Müdürü Tahir Macit ise “İlçemizde değişik tarım ürünlerinin çeşitliliğinin arttırılması anlamında ve atıl arazilerimizin kullanılması anlamında lavanta bahçesindeyiz. Büyükşehir Belediyemiz ve Arguvan Belediyemizin çalışmalarıyla güzel bir bahçe oluştu. Lavanta kanaatkar bir bitki Arguvan’ın iklim şartları da lavantaya uygun. Daha çok işlemeye uygun olmayan atıl arazilerin değerlendirilmesi açısından önemli bir örnek burası. Malatya’mızda üretilen tıbbi aromatik bitkiler ürün elde edilerek dışarıya işlenmiş olarak satılabiliyor. Arguvan’da da bu tür ürünler geliştiği zaman sanayisi de oluşacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



CHP İl Başkanı Enver Kiraz da, ''Arguvan Belediyemiz, geçmişten bugüne üretim belediyeciliğini ön plana çıkaran bir anlayışla hareket ediyor. Bu anlamda lavantayı Arguvan’da keşfetti. Bununla dünyaya açılıyor. Güzel işlere imza atıyor. Belediyemizi kutluyoruz” dedi.



Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise “Büyükşehir Belediye Başkanına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum ve daha fazla desteklemesi için talepte bulunuyorum çünkü Malatya bir tarım memleketi temel problemi su ve suya dayalı ürün kayıpları ben inanıyorum ki bunu da halledecektir. Bu üretimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Ekime el verilmeyen yerlerde lavanta bitkisinin daha verimli olabileceği düşüncesiyle lavanta ekiminin gerçekleştirdiklerine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Ekime el vermeyen değerli toprak olmayan yerlerde lavanta bitkisinin daha verimli olabileceği düşüncesiyle burada lavanta bitkisinin ekimi gerçekleştirilmiş. Geçen yılda verimi ve kalitesi yüksek bir ürün alındı. Lavanta hasadının başta Arguvan’ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Lavanta aynı zamanda bir sanayi ürünüdür. Kozmetik sanayisinde çok önemli kullanılan yağlarıyla, kokularıyla çok değerli bir bitkidir. Bu bitkinin daha geniş alanlara ekimler yapılarak hasat döneminin daha geniş şekilde toplanması ve işlenerek ilgili yerlere gönderilmesi noktasındaki belediyemizin çalışmalarına her konuda destek vereceğimizi de ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

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