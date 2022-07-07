YouTuber Ulaş Aksoy: "Amerika’da çok başarılı Türk kadınları var"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YouTuber Ulaş Aksoy: "Amerika’da çok başarılı Türk kadınları var"

İHA

YouTuber Ulaş Aksoy: "Amerika’da çok başarılı Türk kadınları var"

Bir süredir Amerika’da yaşayan ve ülkeye dair merak edilenlerle ilgili hazırladığı videoları takipçilerine sunan YouTuber Ulaş Aksoy’un son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Amerika’da kendi ayakları üzerinde duran gastronomi bölümü mezunu Elif’in hikayesi büyük ilgi gördü.
Dünyayı gezip keşfettiklerini internette paylaşan Aksoy bir süredir Amerika’da yaşıyor ve özgürlükler ülkesine dair merak edilen ne varsa araştırıp özel videolarla YouTube üzerinden takipçilerine sunuyor. 100 bini aşkın takipçisi bulunan Aksoy’un videoları sosyal medyada gündemi de belirliyor.

"Amerika'da Türk kadını"
Ulaş Aksoy’un “Amerika’da Türk kadını” başlıklı son paylaşımı da büyük ilgi gördü. “Amerika’da kendi ayakları üzerinde duran çok başarılı Türk kadınları var” diyen Aksoy, o kadınlardan birini, gastronomi bölümü mezunu Elif’in hikayesini sayfasına taşıdı.

"Mutfağımızı tanıtıyorum"
Amerika’ya 1 yıl önce yerleşen ve sipariş üzerine hazırladığı Türk yemekleriyle geçimini sağlayan 23 yaşındaki Elif, hem hikayesiyle hem de “Türk mutfağını Amerika’da tanıtmaya çalışıyorum” sözleriyle takdir topladı.
Çok sayıda YouTube kullanıcısı videoyu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lavanta tarlalarında görsel şölen Arguvan’da Lavanta hasadı başladı
YEREL HABERLER Lavanta tarlalarında görsel şölen Arguvan’da Lavanta ...
Hemzemin geçitlerde asfalt çalışması Malatya’da, yol aksı, trafik ve ulaşım daha sağlıklı olacak
YEREL HABERLER Hemzemin geçitlerde asfalt çalışması Malatya’da, yol ...
Müdür Dağdeviren şehit ve gazi ailelerini unutmadı
YEREL HABERLER Müdür Dağdeviren şehit ve gazi ailelerini unutmadı
Başkan Sadıkoğlu, hakkında açılan soruşturmanın sonucunu kamuoyu ile paylaştı
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu, hakkında açılan soruşturmanın ...
Portatif havuzda yüzme kursu
YEREL HABERLER Portatif havuzda yüzme kursu
Malatya'da bir kişi boş arazide ölü bulundu
YEREL HABERLER Malatya'da bir kişi boş arazide ölü bulundu
Başkan Güder: “Battalgazi’nin geleceği için her düşünceyi önemsiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Güder: “Battalgazi’nin geleceği için her ...
Esenlik Süper Marketler Bayrama hazır 2 bin üründe özel indirimler yapıldı
YEREL HABERLER Esenlik Süper Marketler Bayrama hazır 2 bin üründe ...
Çınar, canlı hayvan pazarını ziyaret edip, üreticilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Çınar, canlı hayvan pazarını ziyaret edip, ...
Malatya’da kayısı hasadı başladı Güneşin altın yumurtasında hasat heyecanı
YEREL HABERLER Malatya’da kayısı hasadı başladı Güneşin altın ...
Malatya'da bıçak ustalarının bayram mesaisi başladı
YEREL HABERLER Malatya'da bıçak ustalarının bayram mesaisi başladı
Kaçak elektrik kullanırken yakalandı, tüfekle kendini vurdu
YEREL HABERLER Kaçak elektrik kullanırken yakalandı, tüfekle kendini ...
İnönü üniversitesi patent şampiyonu üniversiteler arasında
YEREL HABERLER İnönü üniversitesi patent şampiyonu üniversiteler ...
Otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
2.Geleneksel Kernek Onur ödülü Recai Kutan’a verildi Başkan Gürkan’dan Kutan’a ahde vefa ziyareti
YEREL HABERLER 2.Geleneksel Kernek Onur ödülü Recai Kutan’a ...
Yeni Malatyaspor’da hazırlık kampı devam ediyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da hazırlık kampı devam ediyor
Tekmeleri Türkiye Şampiyonası için vurdular
YEREL HABERLER Tekmeleri Türkiye Şampiyonası için vurdular
Malatya Hayvan Pazarında kurbanlıklar hazır, alıcılarını bekliyor
YEREL HABERLER Malatya Hayvan Pazarında kurbanlıklar hazır, ...
Esenlik Süper Market görevlisinden örnek davranış
YEREL HABERLER Esenlik Süper Market görevlisinden örnek davranış
Yeşilyurt Belediyesi'nin yeni hizmet binası inşaatı sürüyor Çınar: “Yeni belediye binası ve millet bahçemizle birlikte iki dev yatırıma kavuşacağız”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi'nin yeni hizmet binası inşaatı ...
Malatya İdmanyurdu Tuncay Selçuk’a emanet
YEREL HABERLER Malatya İdmanyurdu Tuncay Selçuk’a emanet
Güneydoğu’yu petrol heyecanı sardı
YEREL HABERLER Güneydoğu’yu petrol heyecanı sardı
Eski kaymakamlık binasının yıkımına başlandı Güder: “Eskimalatya’ya güzel bir meydan kazandıracağız”
YEREL HABERLER Eski kaymakamlık binasının yıkımına başlandı Güder: ...
Esnaf kavgasında kan aktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Esnaf kavgasında kan aktı: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.