LGS birincilerine Vali Şahin’den hediye

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrenciler Vali Hulusi Şahin’i ziyaret ederek başarılarını paylaştılar.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Valilik Toplantı salonunda LGS sınavında tam puan alan öğrenciler Barkın Arda Hazar ve Semih Ağdemir ile İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, okul temsilcileri ve öğrencilerin aileleri ile bir araya geldi.

Toplam 4 öğrencinin 500 tam puan alarak kendilerini gururlandırdıklarını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, iki öğrencinin de il dışında olması sebebiyle ziyarete katılamadıklarını söyledi

Malatya’dan 4 öğrencinin tam puan almasının kendilerini gururlandırdığını belirten Vali Şahin, “193 birinci içerisinde 4 öğrencimizin Malatya’dan olması, Malatya’nın Malatyalının eğitime verdiği önemi gösteriyor. Sizlerle gurur duyuyor başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Vali Şahin öğrencilerin hedeflerini ve hangi okulları tercih edeceklerini sorarak ziyaret sonunda birincilere hediye verdi.

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