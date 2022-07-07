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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diş Hekimlerinde mezuniyet heyecanı

İHA

Diş Hekimlerinde mezuniyet heyecanı

Malatya İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 20212022 eğitim ve öğretim yılı mezunları için mezuniyet töreni düzenlendi.
Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Aydoğan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaadin Polat, diğer fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet töreni Diş Hekimliği Fakültesinin hazırlamış olduğu müzik dinletisi ile devam etti.
20212022 eğitim ve öğretim yılı mezun öğrenciler adına Diş Hekimliği Fakültesi birincisi Oğuz Koca, “Dönem birincisi olarak mezun olmak benim için övünç kaynağı. Bu başarının en büyük katkısını sağlayan aileme sonsuz teşekkür ederim. Bu zorlu 5 yıllık sürede yardımlarını esirgemeyen arkadaşlarıma da teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Törenin devamında konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaadin Polat ise bu yıl Diş Hekimliği Fakültesinden 85 öğrencinin mezun olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
“Bu yıl fakültemizden 5’i yabancı olmak üzere 85 öğrencimiz eğitimlerini tamamlayarak mezun olmaktadır. Diş Hekimliği Fakültemize eğitim araştırma ve hasta hizmetlerinin iyileştirilmesi konusunda desteklerinden dolayı rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a teşekkürlerimi arz ediyorum. Çok değerli hocalarım sizlerin araştırma ve hasta hizmetleri yanında öğrencilerimizin nitelikli birer diş hekimi olmaları konusundaki özverili çabalarınız için de minnettarız. Covid19 döneminde bile durmaksızın öğrencilerimizin eğitimlerini sürdürdünüz. Sevgili öğrenciler, bu fakülteyi büyük emekler vererek kazandınız. Aynı zamanda beş yıllık teorik ve pratik eğitim aldınız. Bu süreci tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci de dâhil olmak üzere tamamladınız. Bu süreçte nelerle mücadele ettiğinizi en iyi siz biliyorsunuz.”
Covid19 döneminden en çok etkilenen fakültelerden birinin Diş Hekimliği Fakültesi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay da, “Diş Hekimliği Fakültesindeki öğrencilerimiz uygulamada hasta tedavi ediyor. Onun için Covid19’da en çok etkilenen fakültemiz diş hekimliği fakültemiz oldu. Genç mezunlarımız eğitimlerinde ve uygulamalı eğitimlerindeki bazı eksiklikleri bu yıl tamamladı. Bundan sonraki eğitim örgün devam ediyor. Gençlerimize daha çok iş düşüyor ve kendilerini geliştirmek daha iyi yetiştirmek için gayretlerini sürdürecekler. Covid19 dönemi uygulama eğitiminde daha az hasta ağzında çalışmak mecburiyeti getirdi. Çok kıymetli genç doktorlarımız diş hekimlerimiz bugün mezun oluyorsunuz. Artık kendi kliniğinizde, hastanelerde ya da çalışma ortamlarımızda mesleğinizi başarıyla icra edeceksiniz. Hepinizin yolu bahtı açık olsun diyorum. İnşallah ömür boyu çok sayıda hastanın tedavisini gerçekleştirirsiniz” şeklinde konuştu.
Kızılay, bu yıl mezun olan 85 diş hekimini, mezun öğrencilerin ailelerini ve onları yetiştiren akademisyenleri tebrik ederek sözlerini bitirdi.
Son olarak konuşmasını gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Aydoğan, İnönü Üniversitesinin şehir ile daha çok bütünleşmeye başladığını söyleyerek, şehrin gelişmesine yaptığı çalışmalar ve kurumlarla kurduğu işbirliği sayesinde önemli katkılar sağladığını ifade etti.
Aydoğan konuşmasının devamında “Büyükşehir Belediyesi olarak bu köklü üniversitemizin standartlarını daha da yükseltmek adına imkân ve kaynaklarımız doğrultusunda yardımcı olmaya devam ediyoruz. Ülkemiz sağlık alanında çok büyük atılımlar gerçekleştirmiştir. Ülkemiz genelinde sağlık çalışanlarımız, özellikle pandemi döneminde büyük sorumluluklar alarak vatandaşımıza hizmet etmiştir. Ülkemizin bu şekilde fedakar bir çalışma sergileyen sağlıkçılara her zaman ihtiyacı vardır” dedi.
Mezuniyet töreni, mezun olan öğrencilere diploma takdiminin ardından kep atma ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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