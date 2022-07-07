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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftçilere dağıtılan tohumlar hasat ediliyor

İHA

Çiftçilere dağıtılan tohumlar hasat ediliyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tarla Günü’nde çiftçilerle bir araya gelerek Şubat ayında dağıtılan arpa ve buğday tohumlarının hasat etkinliğine katıldı.
‘Malatya İlinde Yazlık Ekilişi ile Arpa ve Buğday Üretimi Artıyor Projesi’ ile Malatya’da boş, atıl ve nadastan dolayı ekim yapılamayan 16.000 dekar arazi tohumla buluştu. Bu alanın 11 bin dekarına buğday, 5 bin dekarında ise arpa ekimi gerçekleştirildi. Çiftçilere yüzde 75 destekli Proje çerçevesinde 12 ilçede toplamda 402 ton tohum dağıtımı yapıldı. Şubat ayında dağıtımı gerçekleştirilen tohumların hasadı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın katılımıyla Kırkpınar Mahallesinde gerçekleştirildi.
Yapılan hasat öncesinde açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, “ Malatya Büyükşehir Belediyemizin ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün vermiş olduğu tohumlarımızın hasadını gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın gıdada başlattığı seferberlikle Büyükşehir Belediye Başkanımız bu konuda en iyi şekilde çiftçiye destek vererek bu seferberliğe büyük katkılar sunmaktadır. Malatya’mızı Başkanımız en iyi şekilde temsil etmektedir. Özellikle bu dönemde kayısı festivalinde çiftçilerimizi de bunun içerisine katarak şimdiye kadar görülmemiş bir katkı sağladı. Bundan dolayı başkanımıza çiftçilerimiz adına teşekkür ederim” dedi.
Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı ise “Başkanımızın katılımlarıyla Şubat ayı içerisinde dağıttığımız buğday ve arpanın hasat zamanı geldi. Bununla Tarım ve Orman Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz ve Valiliğimiz olarak gurur duyuyoruz. Çiftçilerimizin bizlerle dayanışma içerisinde olduğunun en güzel örneğini yaşıyoruz. Başkanımıza çiftçilerimize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Malatya’mız için hasadımızın ve üretimimizin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit de, “ Dünya’da Rusya ve Ukrayna krizi nedeniyle hububatta bir sorun yaşanıyordu. Malatya’mızda 2021 yılı sonbahar dönemi kurak geçtiği için bazı arazilerimizin ekimi yapılamadı. Özellikle arpa ve buğday konusunda ekim yapılamadı. Yaptığımız projemizle Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştük. Tarımsal projelerimizde ne zaman ihtiyacımız olsa Büyükşehir Belediye Başkanımız bütün gücünü ve imkânlarını seferber ediyor, çiftçilerimize katkı sağlıyor. 402 ton tohumu proje çerçevesinde çiftçilerimize verdik. Şubat ayında dağıtılan tohumların ekimini çiftçilerimiz özveriyle gerçekleştirdi. Ekimlerin sonunda çiftçimizin gayretleriyle güzel bir sonuç aldık. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Valimize çok teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın tarım ve hayvancılığa verdiği destek dolayı teşekkür eden Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, “ Şubat ayında dağıtılan tohumların hasadını yapıyoruz. Tarım ve hayvancılığa ne kadar destek versek azdır. Hasat gününün hayırlı olmasını diliyorum. Üreticilerimizin ürünleri inşallah bereketli olur. Allah hayırlı uğurlu olsun” açıklamasında bulundu.
Çiftçiler ise yüzde 75 destek verilen buğdayın hasadına başladıklarını söyleyerek, yapılan hasadın bereketli olmasını temennisinde bulundular. Çiftçiler, hasat programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.
Önümüzdeki sürecin stratejik anlamda gıda yılları olacağının değerlendirildiğini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Önümüzdeki süreç stratejik anlamda gıda yılları olarak değerlendiriliyor. Gıdaya sahip olacak ülkeler dünyanın egemenliğine sahip olacak ülkelerdir. Bu anlamda Türkiye’nin ekilebilir, sulanabilir arazilerinin sulanması Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün, çiftçilerimizin, yerel yöneticiler olarak bizlerin en birincil görevidir. Bu anlamda geçtiğimiz yıl nadasa bırakılan arazilerin verimliliğinin devam etmesi noktasında, ekilebilir ve ürün alınabilirliğini belirtme noktasında nadasa bırakılmış 11 bin dekar arazinin ekilerek verimli tarım alanı haline gelmesi ve üretime katma değer sağlanması amaçlandı. Şubat ayı içerisinde dağıttığımız tohumların toprakla buluşması sonrasında hasatlarını gerçekleştiriyoruz. Çiftçilerimizle görüşmemizde alacakları verimin yüksek olduğunu belirttiler.
Biz, Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım Daire Başkanlığımız ve tarımdan sorumlu genel sekreter yardımcımızla birlikte kırsal kesimin erişilebilir olması noktasında asfaltlı yolla erişilmesi için yollarını ve asfaltlarını yapıyoruz. Gittikleri yaylaların susuz kalmaması anlamında sulaklarını ve gerekirse sondajlarını vurarak hayvanların susuz kalmaması için çalışma yapıyoruz. Yine arazilerin sağlıklı, rahat sulanması ve su kaybının önlenmesi noktasında 600 bin metre korigen boru dağıttığımızı ifade etmek istiyorum. 50 bin metre kapalı sistem yapıldığını ifade etmek istiyorum. 45 bin metre kanal yapıldığını ifade etmek istiyorum. Diğer taraftan Türkiye’nin en büyük yatırımlarından olan Dünya Kayısı Ticaret Merkezinin temeli atıldı hızla yükseliyor. İnşallah önümüzdeki sene faaliyete geçecek olan merkez, yaklaşık 3 milyarlık yatırımla Malatya tarihinin çiftçilere yaptığı yerel anlamda en büyük yatırımdır. Çiftçilerimizin önlerindeki engelleri bir taraftan kaldırırken diğer taraftan da altyapı hizmetleri götürüyoruz. Tohum ve benzeri yardımlarda da bulunarak toprağı tohumla buluşturup üretime çiftçilerimizin katma değer sağlamalarına gayret gösteriyoruz. Çalışmalarımızın çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, milletvekillerimize, valimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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