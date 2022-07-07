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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

I. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu kapanış töreni gerçekleşti

İHA

I. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu kapanış töreni gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) iş birliği ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen ve çeşitli taş heykellerin bir ay süren yapımının ardından I. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumunun kapanış töreni gerçekleştirildi.
MTÜ Konferans Salonunda gerçekleşen kapanış törenine, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un yanı sıra Malatya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Malatya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mustafa Ünlü, MASKİ Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Murat Nalçacı, konuk sanatçılar, üniversite idari ve akademik personeli ve öğrenciler katıldı.
Törene başlarken Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi akademisyenlerinden piyanoda Dr. Öğr. Üyesi Olcay Korkmaz, kemanda ise Dr. Öğr. Üyesi Tuna Taşdemir tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.
Ardından MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut kapanış konuşması yaparak, birincisi düzenlenen bu sempozyumun başarılı bir şekilde sonuçlandığı için mutluluk duyduğunu belirtti. Karabulut, “Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin düzenlediği bu sempozyumda yurtiçi ve yurtdışından 10 değerli sanatçının emeklerinin ürünlerini gördük. Dolayısıyla bu sanatçılarımızın Malatya’nın tarihini ve kültürel ögelerini yöremize özgü taşlar üzerine yansıttıkları çalışmalarına, emeklerine sempozyumumuz süresince tanıklık ettik. Örnek vermek gerekirse bu özel çalışmalarından biri de üniversitemizin adını taşıdığı Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın heykelidir. Topluma adanmış önemli insanlar, milletinin geleceğine feda olunmuş hayatlar milli ve beşerî değerlerle, tarih ve edebiyatla buluştuğu, bütünleştiği gibi sanatın özgün dallarıyla da buluşarak yaşatılmaktadır. Bu anlamda adını tarihe büyük harflerle yazdırmış devlet adamı ve kalplerde taht kurmuş bir lider olan Özal’ın heykelinin bu sempozyumda çalışılması kayda değer gelişme olarak, onun ömrünün sonuna dek sanata ve sanatçıya verdiği önem ve değerin sembolüne dönüşecek, ruhu bir kez daha sanatla buluşarak hatırasına atfedilen bu taş heykelle vücut bulacak, bütünleşecek ve yaşatılacaktır.
Yaklaşık bir aylık çalışma sonunda her bir sanatçımız yaptıkları eserlerini üniversitemize emanet ettiler. Onlara emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da MTÜ olarak çeşitli organizasyonlar düzenleyerek bölgemizde sanatı yaşatmak ve sanatçıya destek bağlamında faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Sempozyumun koordinatörlüğünü üstlenen Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Döndü Tülay Özkul ise
“Bugün, bu çok kıymetli ulusal ve uluslararası düzeyde sanatçılarımızın bir ay boyunca çalışarak üretmiş olduğu heykellerimizi üniversitemizin muhtelif yerlerine yerleştirerek bir açık hava müzesi oluşmasını sağlıyoruz. İlkini düzenlediğimiz ve şimdi de kapanışını gerçekleştirdiğimiz bu sempozyumun, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültemizin öncülüğünde üniversitemizden kente yayılan sanatımız ile Malatya’mızı, kültürümüzü, kent kimliğimizi beslerken oluşturduğumuz farkındalık ve duyarlılık ile yeni nesillerin eğitimine katkıda bulunacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.
Kapanış töreni sonrasında Rektör Karabulut, Vali Şahin ve tüm katılımcılar taş heykellerin bulunduğu alana geçerek sempozyum çerçevesinde hazırlanan Tülay Özkul’un “Yeşilyurt”, Ziya Kazan’ın “Mekandaki Boşluk”, Meysem Samsun’un “İsimsiz”, Mustafa Bulat’ın “Melita Kadını”, Serap Bulat’ın “Geçit”, Behnam Akarbin’in “Günışığı”, Nesrin Karacan’ın “Ay’a Çıkış”, İranlı sanatçılardan Ali Cheraghi’nin “Mevlana” ve Macid Hakiki’nin “Transhümanizm” ve Gürcistanlı sanatçı Ivane Tsiskadze’nin “Turgut Özal” isimli heykelleri ziyaret ettiler. Açık havada 15 gün boyunca sergilenecek olan taş heykeller daha sonra üniversitenin her iki yerleşkesinde farklı alanlara yerleştirilecek.

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