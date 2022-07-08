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Yeşilyurt’ta 38 noktada kurban satış ve kesim yapılabilecek Çınar: “Mutlu ve huzurlu bir bayram için hazırlıklarımızı tamamladık”

İHA

Yeşilyurt’ta 38 noktada kurban satış ve kesim yapılabilecek Çınar: “Mutlu ve huzurlu bir bayram için hazırlıklarımızı tamamladık”

Kurban Bayramı’nın Yeşilyurt’ta huzurlu, mutlu ve güzel bir şekilde idrak edilmesi için gereken tüm tedbirleri alan Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt’un 38 noktasında kurban satış ve kesim yeri belirlerken, ilçe genelinde top yekun temizlik ve çevre düzenlemeleri hız kazandı. Görevlendirilen ekipler bayram süresince ilçe genelinde mesai yapacak.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar başkanlığında toplanan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ile Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri, 9 gün sürecek olan Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatili süresince Yeşilyurt’ta alınacak tüm önlemleri belirledi.
Yeşilyurt Belediyesi olarak Kurban Bayramına hazır olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kurban Bayramının manevi atmosferine yakışır bir şekilde kurban ibadetinin ve ziyaretlerin gerçekleşmesi için her türlü tedbiri aldıklarını, görevlendirilen personellerin tatil boyunca belirlenen çalışmaları yerine getireceğini söyledi.
Kurban Bayramı öncesi yapılan diğer hazırlıkları değerlendiren Çınar, kurban satış ve kesim yerlerinden ibadet hanelere, mezarlıklardan park ve bahçelere kadar tüm alanlarda gerekli çalışmaların tamamlandığı söyledi.
Bayram denince akla ilk gelen yerlerin camiler ve mezarlıklar olduğunu hatırlatan Çınar, “Bizim kutsal mekanlarımızın da hazırlanması gerekiyordu, öncelikle camilerimizin tamamında yaptığımız çalışmayla hepsini temizledik, yıkadık ve dezenfekte edildi. Mezarlıklarımız da geçmişlerimizin ziyaret edildiği yer olarak tertip ve temizlik işleri devam etti. Biz bayrama hazırız!” diye konuştu.
Bayramı bayram tadında yaşamak için gereken tüm önlemleri aldıklarını belirten Çınar, “Kurban Bayramı ve akabinde ki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü süresince vatandaşlarımızın mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir tatil dönemi yaşanması için belediye olarak tüm önlemleri aldık. Zabıta, Temizlik, Park ve Bahçeler ile Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere diğer personellerimiz görevlerini tevdi ettik. Market, pastane ve kasap gibi işyerlerimizde rutin olarak yaptığımız denetimlerimizin sayısını artırdık, bayram boyunca da bu denetimler devam edecektir. Temizlik İşler Müdürlüğü ekiplerimiz, hem kurban kesim yerlerinde hem de çöplerin alınmasında aralıksız mesai yapacaktır. Kesim noktalarının temizliği, kurban atıkların kaldırılması ve oluşacak diğer sorunlara ve taleplere ekiplerimiz anında müdahale edecek olup, hemşehrilerimiz istek ve taleplerini 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimiz üzerinden ilgili birimlere rahatlıkla iletebilirler. Bayram öncesi ve bayram süresince görev yapacak olan mesai arkadaşlarımız, hemşehrilerimizin bayramı rahat ve güvenli geçirmeleri için çalışacaktır. Hizmetlerimizde her hangi bir aksama olmayacaktır. Bayramlar paylaştıkça ve kucaklaştıkça güzelleşir. Bizlerde tüm hemşehrilerimiz ile kucaklaşacak ve bu paylaşımın ihtiyaç sahiplerine ulaşması adına var gücümüzle çalışacağız“ diye konuştu.
Çınar, Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde 38 adet kurban satış ve kesim yerinin belirlendiğini bildirip, “Vatandaşlarımızın kurban ibadetini dini kurallara uygun, doğru ve güzel bir şekilde yapmaları için ilçemizin 38 noktasında kurban satış ve kesim yerlerini belirledik. Veteriner Hekim, Belediye Zabıtası ve Din Görevlilerinden oluşan Kurban Denetim Birimi ekiplerimiz, kurban kesim yerlerinde hem dini hem de sağlık kurallarına üst seviyede dikkat edilecek olup, kurbanlıkların sağlık kontrolleri titizlikle yapılacaktır. Sağlık durumu kesime elverişli olmayan kurbanlıklar satış alanına kesinlikle alınmayacak olup, gerekli uyarılar yapılacaktır. Kurban hizmetleri komisyonunca belirlenen yerler dışında, cadde ve sokak gibi yerlerde kesim yapanlar tespit edilerek haklarında cezai işlem uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın başta bayram namazı olmak üzere vakit namazlarını sakin ve güzel bir atmosferde edâ edebilmeleri için camilerimizin iç ve dış alanlarının temizliği devam etmektedir. Hemşehrilerimizle birlikte her zaman olduğu gibi yine birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde huzurlu ve güzel bir bayramı idrak edeceğiz. Bu arada bayram namazının heyecanını hemşehrilerimizle birlikte Gedik Namazgâh alanımızda doyasıya yaşamayı ümit ediyoruz. Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’umuzun birlik, beraberlik ve kardeşlik atmosferine yakışacak güzel bir bayram yaşamak için 7/24 sahada olacağız. Rabbimizin müjdesi olan Kurban Bayramımızın rahmet ve bereketinin tüm sıkıntılardan kurtuluşumuza vesile olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha, tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramlarını en kalbi duygularımla kutluyorum” şeklinde konuştu.

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