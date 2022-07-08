Malatya’da kayısı hasadı sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da kayısı hasadı sürüyor

İHA

Malatya’da kayısı hasadı sürüyor

Avrupa Birliği Coğrafi İşaret belgesi ile sofraların ve tezgahların vazgeçilmez ürünü olan Malatya kayısısında hasat sürüyor.
Dünyadaki 17 milyon kayısı ağacından 9 milyonuna yakınının yetiştiği, kuru kayısı ihracatının yüzde 85’inin karşılandığı, birçok ailenin geçim kaynağı olan Malatya kayısısında hasat dönemi sürüyor. Hasadın başlamasıyla birlikte Vali Hulusi Şahin, Tarım İl Müdürü Tahir Macit, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı İhsan Akın ve beraberindeki heyetle, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kendirli Mahallesi’ndeki bir kayısı bahçesini ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde inceledi. Burada konuşan Vali Hulusi Şahin, “Meslek hayatımızın her döneminde, buğday hasadından mısır hasadına Antep fıstığı hasadından fıstık hasadına kadar tarla günlerine katıldık. Demek ki kısmette kayısı hasadı da varmış. Tabi kayısı bir altın ürün. Türkiye’mizin ve Malatya’mızın altın ürünü. En baştan sofralara kadar gelen sürecinde büyük bir mutluluk büyük bir keyif. Biraz önce borsa başkanımızın da ifade ettiği gibi çok büyük bir ekonomik getiri söz konusu. 400 milyon dolarlardan bahsediliyor İnşallah 500 milyon dolarlara da ulaşacağız” dedi.

“Çiftçi gülerse tüm Türkiye güler”
Kayısının Türkiye ekonomisine ciddi katkıları olduğuna da değinen Şahin, “ Kayısı sadece Malatya ekonomisini ayakta tutmuyor Türkiye ekonomisine de çok ciddi katkıları var ama zahmetli bir ürün. Çiftçimiz gerçekten emek sarf ediyor. Çünkü emeksiz ekmek yok. Çiftçimizin bu emeğinin karşılığını alması da bizim en büyük isteğimiz. Her zaman söylediğimiz gibi; çiftçi gülerse tüm Türkiye güler. Çiftçinin güldüğü yerde sıkıntı olmaz, ekonomik kriz olmaz çünkü reel sektör tarım toprak her şeyin esası ve başıdır. O yüzden tarımımızı ayakta tutarsak Türkiye’yi doyururuz. Hatta sadece Türkiye’yi değil, dünyayı bile doyurur. Yeter ki toprağa yeteri kadar ilgi gösterelim. Toprağa ilgi gösterirsek o karşılığını mutlaka verecektir” şeklinde konuştu.
Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 100 bin ton ihracatla 500 milyon dolar gelir hedeflediklerini belirterek, “Malatya’da 20222023 yılı hasat dönemimiz başladı. Üretici bir arkadaşımızın bahçesinde işçi arkadaşlarımızı ziyaret tedip ilk hasadı birlikte yaparak hasat dönemimizi başlatmış olduk. Bizleri kırmayarak bizlerle birlikte hasada katılan valimize ve bizi bahçesinde ağırlayan üreticimiz Erhan Almendi’ye çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu yıl 100 bin ton ihracat ve 500 milyon dolar gelir hedefimizi sayın valimizin önderliğinde yakalama fırsatını hep birlikte bulalım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İşadamı Erdoğan'dan Bayram mesajı
YEREL HABERLER İşadamı Erdoğan'dan Bayram mesajı
Yeşilyurt’ta 38 noktada kurban satış ve kesim yapılabilecek Çınar: “Mutlu ve huzurlu bir bayram için hazırlıklarımızı tamamladık”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta 38 noktada kurban satış ve kesim ...
Suçüstü yakalanan 3 zehir taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Suçüstü yakalanan 3 zehir taciri tutuklandı
Yeşilyurt'ta şiddete tepki Çınar: “Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta şiddete tepki Çınar: “Şiddetin her ...
Battalgazi’de bayram öncesinde tatlıcılara denetim
YEREL HABERLER Battalgazi’de bayram öncesinde tatlıcılara denetim
I. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu kapanış töreni gerçekleşti
YEREL HABERLER I. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu kapanış töreni ...
Çiftçilere dağıtılan tohumlar hasat ediliyor
YEREL HABERLER Çiftçilere dağıtılan tohumlar hasat ediliyor
Malatya Barosundan Avukat Bakırtaş tepkisi
YEREL HABERLER Malatya Barosundan Avukat Bakırtaş tepkisi
Malatya’da asansör kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya’da asansör kazası: 2 yaralı
Diş Hekimlerinde mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER Diş Hekimlerinde mezuniyet heyecanı
İşadamı Erdoğan, Üniversite Mahallesine Kültür Evi yaptıracak
YEREL HABERLER İşadamı Erdoğan, Üniversite Mahallesine Kültür Evi ...
LGS birincilerine Vali Şahin’den hediye
YEREL HABERLER LGS birincilerine Vali Şahin’den hediye
Ev baklavasında bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Ev baklavasında bayram yoğunluğu
YouTuber Ulaş Aksoy: "Amerika’da çok başarılı Türk kadınları var"
YEREL HABERLER YouTuber Ulaş Aksoy: "Amerika’da çok başarılı Türk ...
Lavanta tarlalarında görsel şölen Arguvan’da Lavanta hasadı başladı
YEREL HABERLER Lavanta tarlalarında görsel şölen Arguvan’da Lavanta ...
Hemzemin geçitlerde asfalt çalışması Malatya’da, yol aksı, trafik ve ulaşım daha sağlıklı olacak
YEREL HABERLER Hemzemin geçitlerde asfalt çalışması Malatya’da, yol ...
Müdür Dağdeviren şehit ve gazi ailelerini unutmadı
YEREL HABERLER Müdür Dağdeviren şehit ve gazi ailelerini unutmadı
Başkan Sadıkoğlu, hakkında açılan soruşturmanın sonucunu kamuoyu ile paylaştı
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu, hakkında açılan soruşturmanın ...
Portatif havuzda yüzme kursu
YEREL HABERLER Portatif havuzda yüzme kursu
Malatya'da bir kişi boş arazide ölü bulundu
YEREL HABERLER Malatya'da bir kişi boş arazide ölü bulundu
Başkan Güder: “Battalgazi’nin geleceği için her düşünceyi önemsiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Güder: “Battalgazi’nin geleceği için her ...
Esenlik Süper Marketler Bayrama hazır 2 bin üründe özel indirimler yapıldı
YEREL HABERLER Esenlik Süper Marketler Bayrama hazır 2 bin üründe ...
Çınar, canlı hayvan pazarını ziyaret edip, üreticilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Çınar, canlı hayvan pazarını ziyaret edip, ...
Malatya’da kayısı hasadı başladı Güneşin altın yumurtasında hasat heyecanı
YEREL HABERLER Malatya’da kayısı hasadı başladı Güneşin altın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.