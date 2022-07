Malatya’da kayısı hasadı sürüyor

Avrupa Birliği Coğrafi İşaret belgesi ile sofraların ve tezgahların vazgeçilmez ürünü olan Malatya kayısısında hasat sürüyor.

Dünyadaki 17 milyon kayısı ağacından 9 milyonuna yakınının yetiştiği, kuru kayısı ihracatının yüzde 85’inin karşılandığı, birçok ailenin geçim kaynağı olan Malatya kayısısında hasat dönemi sürüyor. Hasadın başlamasıyla birlikte Vali Hulusi Şahin, Tarım İl Müdürü Tahir Macit, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı İhsan Akın ve beraberindeki heyetle, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kendirli Mahallesi’ndeki bir kayısı bahçesini ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde inceledi. Burada konuşan Vali Hulusi Şahin, “Meslek hayatımızın her döneminde, buğday hasadından mısır hasadına Antep fıstığı hasadından fıstık hasadına kadar tarla günlerine katıldık. Demek ki kısmette kayısı hasadı da varmış. Tabi kayısı bir altın ürün. Türkiye’mizin ve Malatya’mızın altın ürünü. En baştan sofralara kadar gelen sürecinde büyük bir mutluluk büyük bir keyif. Biraz önce borsa başkanımızın da ifade ettiği gibi çok büyük bir ekonomik getiri söz konusu. 400 milyon dolarlardan bahsediliyor İnşallah 500 milyon dolarlara da ulaşacağız” dedi.



“Çiftçi gülerse tüm Türkiye güler”

Kayısının Türkiye ekonomisine ciddi katkıları olduğuna da değinen Şahin, “ Kayısı sadece Malatya ekonomisini ayakta tutmuyor Türkiye ekonomisine de çok ciddi katkıları var ama zahmetli bir ürün. Çiftçimiz gerçekten emek sarf ediyor. Çünkü emeksiz ekmek yok. Çiftçimizin bu emeğinin karşılığını alması da bizim en büyük isteğimiz. Her zaman söylediğimiz gibi; çiftçi gülerse tüm Türkiye güler. Çiftçinin güldüğü yerde sıkıntı olmaz, ekonomik kriz olmaz çünkü reel sektör tarım toprak her şeyin esası ve başıdır. O yüzden tarımımızı ayakta tutarsak Türkiye’yi doyururuz. Hatta sadece Türkiye’yi değil, dünyayı bile doyurur. Yeter ki toprağa yeteri kadar ilgi gösterelim. Toprağa ilgi gösterirsek o karşılığını mutlaka verecektir” şeklinde konuştu.

Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 100 bin ton ihracatla 500 milyon dolar gelir hedeflediklerini belirterek, “Malatya’da 20222023 yılı hasat dönemimiz başladı. Üretici bir arkadaşımızın bahçesinde işçi arkadaşlarımızı ziyaret tedip ilk hasadı birlikte yaparak hasat dönemimizi başlatmış olduk. Bizleri kırmayarak bizlerle birlikte hasada katılan valimize ve bizi bahçesinde ağırlayan üreticimiz Erhan Almendi’ye çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu yıl 100 bin ton ihracat ve 500 milyon dolar gelir hedefimizi sayın valimizin önderliğinde yakalama fırsatını hep birlikte bulalım” diye konuştu.

