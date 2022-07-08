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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tıbbiyelilerin mezuniyet coşkusu

İHA

Tıbbiyelilerin mezuniyet coşkusu

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 20212022 eğitim ve öğretim yılı mezunları için mezuniyet töreni düzenlendi.
Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vahap Erdem, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Türkmen ve Prof. Dr. Nusret Akpolat, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur, diğer fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet töreni 29. Dönem mezunlarını temsil eden Fakülte dönem birincisi Dr. Ebrar Selen Bayramoğlu’nun konuşmasıyla devam etti. 20212022 eğitim ve öğretim yılı mezun öğrenciler adına konuşan Tıp Fakültesi birincisi Bayramoğlu “Uzun ve zorlu tıp eğitimini tamamlamış olmanın sevinci içerisindeyiz. Tıp eğitiminin oldukça fedakârlık gerektiren bir süreç olduğunu yaşayarak da bizzat tecrübe ettik. Bizler kutsal bir mesleği, hekimlik mesleğini ediniyoruz. Bu kutsal mesleği edinirken hepimiz mesleğimizin muhatabının insan hayatı olduğunun bilincindeyiz. Hekimlik mesleği, hayatını insanlığın hizmetine adayan, bu görevi yerine getirmek için kendi hayatından sürekli fedakârlık etmek durumunda kalan, görevini sadece edilmiş bir yemin olarak görmeyip tüm kalbi ve vicdanı ile mesleğini icra etmeyi gerektiren, fayda ve zarar arasındaki ince çizgiyi gözeten, bebeklikten son nefesimizi verdiğimiz ana kadar yaşamın kutsallığını anımsatan, insanlığın hayatına dokunan ve onlara umut olan bir meslek” ifadelerini kullandı.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur ise bu yıl Tıp Fakültesinden 239 öğrencinin mezun olduğunu söyleyerek, “Bu yıl fakültemizden 239 genç meslektaşımızı mezun etmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Altı yıl önce bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınızı mesleğinde yetkin birer doktor olarak sizlere teslim ediyoruz. Evlatlarımızın memleketimize ve insanlığa faydalı olması en büyük temennimizdir” dedi.
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesiyle ilgili bilgi veren Beytur şunları söyledi:
“İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulan, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı programda eğitim veren ve bugüne kadar 3 bine yakın hekim, 1.188 uzman hekim ve 102 yan dal uzmanı yetiştirmiş bir eğitim kurumudur. Her iki programımız da akreditedir ve verdiğimiz diplomaların uluslararası geçerliliği vardır. Hâlihazırda 260 öğretim üyesi, 5 yüze yakın asistan ve 92’si yabancı uyruklu olmak üzere 1700 lisans öğrencisi bulunmaktadır. Tam donanımlı dersliklerimiz ve eğitim laboratuvarımızın yanı sıra dekanlığımızın dijital dönüşüm ofisi ile online eğitim de başarıyla uygulanmaktadır. Bu sayede pandemi döneminde tıp eğitimimiz aksatılmadan sürdürülmüştür.”
Beytur “Bu ülkenin her karış toprağında tıbbiyelilerin alın teri, emeği ve kanı vardır. Dahası ecdadımızın, şühedanın hatırı vardır. O yüzden kendi ülkemizde yaşamalı, çalışmalı ve üretmeliyiz. Sizler bizlerin altın evlatlarısınız. Genç meslektaşlarım, sizlere başarılı ve sağlıklı bir ömür temenni ediyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” ifadelerini kullandı.
Son olarak konuşmasını gerçekleştiren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Tıp Fakültesinden 239 genç hekimi sağlık ordusuna katmanın sevincini, mutluluğunu ve gururunu yaşadığını söyleyerek, genç doktorları tebrik etti.
Kızılay, “Bu gençlerimiz zor imtihanları aştılar, başarıyla geçtiler ve bugün diplomalarını alıyorlar. Hastayla karşılaştığınızda buradaki bütün öğrendikleriniz, okuduklarınız ve hocalarınızın öğrettikleri size yol gösterecek, hastanıza doğru teşhis, doğru tanı ve arkasından da doğru tedavi yapacaksınız. Bütün bu zorluklardan sonra başarıyla, huzurla ve mutlulukla mesleğinizi icra edeceksiniz” dedi.
Doktorların hastalarıyla güçlü ve iyi bir iletişim kurmalarının gerektiğini vurgulayan Kızılay toplumun da genç doktorlara saygı ve sevgiyle davranmaları gerektiğini belirtti. Kızılay “Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Bizler görevlerimizi artık size devrediyoruz. Tıbbın her alanında artık bundan sonra sorumlukları üstleneceksiniz. Sizleri çok seviyorum ve saygı duyuyorum çünkü çok zor aşamalardan başarılı bir şekilde geçerek bugünlere geldiniz. Ümit ediyorum ki ömür boyu hep doğru kararlar verirsiniz. Hastalarınıza şifa dağıtın, ülkemizin her yerine dağılın. Bir kısmınız dünyaya dağılacak ve dünyadaki bilgiyi alıp buraya getirecek. Onun için sizden ümitliyiz, sizden beklentimiz yüksek. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.
Mezuniyet töreni, Tıp Fakültesinden Türkçe ve İngilizce başarı sıralamasında ilk 3’e giren öğrencilere diplomalarının ve hediyelerinin verilmesiyle devam etti.
Türkçe program birincisi Dr. Ebrar Selen Bayramoğlu’na, ikincisi Dr. Zeliha Akbulut’a, üçüncüsü Dr. Elif Ravza Kızılay’a ve İngilizce program birincisi Dr. Mustafa Caferoğlu’na, ikincisi Dr. Gül Pınar Güngör’e ve üçüncüsü Dr. Gizem Gürcan’a diplomaları ve hediyeleri takdim edildi.
Mezuniyet töreni, mezun olan öğrencilerin toplu fotoğraf çekimi ve kep atmalarıyla son buldu.

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