Başkan Bülbüloğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu yayımladığı mesaj ile Kurban Bayramını kutladı.

Başkan Bülbüloğlu mesajında, “Milletimizin en temel değerlerinden olan; sevgi, saygı ve kardeşlik duygularıyla yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı dini bayramlarımızdan olan bir Kurban Bayramına daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kuşkusuz kestiğimiz kurbanlar insani duygularımızı derinleştirmekte, merhamet duygularımızı harekete geçirmekte, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızın farkına varmamızı sağlamaktadır. İnsanları birbirine yakınlaştıran, aynı duygu ve düşüncelerle buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut, sevgi veren, birlik ve beraberliği sağlayan bu özel günlerde, başta yakınlarımız olmak üzere, kimsesizler, yaşlılar, fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın bayramını kutluyor. İnanıyorum ki, bu bayramda da bu ruhu gösterecek, birbirimize her zamankinden daha sıkı sarılacak; kaygıların ve sıkıntıların geri plana itildiği, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı bir bayram geçirmektir temennimiz. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.

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