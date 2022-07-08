Başkan Demez’den Kurban Bayramı mesajı

Malatya Barosu Başkanı Av. Onur Demez, yayımladığı mesaj ile Kurban Bayramını kutladı.

Baro Başkanı Av.Onur Demez, yayımladığı mesajda, ''Bayramlar, bizi biz yapan değerleri kuvvetle hatırlayacağımız, milli ve manevi değerlerin en üst seviyede yaşandığı, insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı, sıkıntılardan uzaklaştıran, umut ve sevincimizi artıran, aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren günlerdir. Milletimizin gelecek nesillere bırakacağı en büyük değer, köklü kültür ve medeniyet geleneğinin kazandırdığı dayanışma ruhu içerisinde ailelerimizle, çocuklarımızla, komşularımızla ve milletçe idrak edeceğimiz özel bayram günleri olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Demez, mesajını şöyle tamamladı:

''Büyüğüyle küçüğüyle, gurbette yaşayanıyla, aile fertlerinin bir araya geldiği, özlemlerin giderilip dostlukların tazelendiği bu özel günlerin, tüm İslam âleminde nice güzelliklere vesile olmasını; huzur ve güven içinde geçmesini diliyorum. Bu duygu ve düşünceyle, mübarek Kurban Bayramı’nı içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

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