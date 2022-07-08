Başkan Gürkan’dan Kurban Bayramı mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vatandaşların huzurlu ve güven içerisinde bir bayram geçirebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ayrıca bayramda yola çıkacak tüm vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve uykusuz yola çıkmamalarını istedi. Başkan Gürkan, bayramların dayanışma, yardımlaşma, paylaşma ve birlikte yaşama kültürümüzün güçlenmesine katkılar sağlayan ilahi ve özel günler olduğunu dile getirerek, “Bayramlar, hep birlikte huzurunu yaşadığımız, kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz çok değerli, özel ve müstesna zamanlardır. Kurban Bayramı ise inancımızda önemli bir yere sahiptir. Bayram günlerinin milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin en güzel şekilde sergilendiği özel günlerdir. Birlik ve beraberlik şuurunun perçinlendiği müstesna günlerden biri olan bayramlar; Sılai rahimlerin yapıldığı, komşuların ziyaret edildiği, yardıma muhtaç, hasta, yaşlı, yetim, öksüz ve kimsesizlerin unutulmadığı ve ziyaret edildiği özel günlerdir. Gönül gönüle olduktan ve tedbirlere riayet ettiğimiz müddetçe mesafelerin bir önemi olmadığını bilen bizler, yine ihtiyaç sahiplerine ulaşabilir, çocukları sevindirebilir ve dargınlıkların giderilebilmesi için yeni fırsatları hayata geçirebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ailelerimiz olmak üzere bütün hemşerilerimin Kurban Bayramını tebrik ediyor, ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve insanlığa, sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.