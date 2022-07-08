Başkan Gürkan’dan Kurban Bayramı mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürkan’dan Kurban Bayramı mesajı

İHA

Başkan Gürkan’dan Kurban Bayramı mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Vatandaşların huzurlu ve güven içerisinde bir bayram geçirebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ayrıca bayramda yola çıkacak tüm vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve uykusuz yola çıkmamalarını istedi. Başkan Gürkan, bayramların dayanışma, yardımlaşma, paylaşma ve birlikte yaşama kültürümüzün güçlenmesine katkılar sağlayan ilahi ve özel günler olduğunu dile getirerek, “Bayramlar, hep birlikte huzurunu yaşadığımız, kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz çok değerli, özel ve müstesna zamanlardır. Kurban Bayramı ise inancımızda önemli bir yere sahiptir. Bayram günlerinin milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin en güzel şekilde sergilendiği özel günlerdir. Birlik ve beraberlik şuurunun perçinlendiği müstesna günlerden biri olan bayramlar; Sılai rahimlerin yapıldığı, komşuların ziyaret edildiği, yardıma muhtaç, hasta, yaşlı, yetim, öksüz ve kimsesizlerin unutulmadığı ve ziyaret edildiği özel günlerdir. Gönül gönüle olduktan ve tedbirlere riayet ettiğimiz müddetçe mesafelerin bir önemi olmadığını bilen bizler, yine ihtiyaç sahiplerine ulaşabilir, çocukları sevindirebilir ve dargınlıkların giderilebilmesi için yeni fırsatları hayata geçirebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ailelerimiz olmak üzere bütün hemşerilerimin Kurban Bayramını tebrik ediyor, ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve insanlığa, sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Demez’den Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Demez’den Kurban Bayramı mesajı
Başkan Bülbüloğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Bülbüloğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı
Malatya Kurban Pazarı'nda arife yoğunluğu
YEREL HABERLER Malatya Kurban Pazarı'nda arife yoğunluğu
Tıbbiyelilerin mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER Tıbbiyelilerin mezuniyet coşkusu
İnönü Üniversitesi'nde 15 temmuz konferansı
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi'nde 15 temmuz konferansı
Başkan Güder’den minik kalplere bayram hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Güder’den minik kalplere bayram hediyesi
Atlı jandarma timlerinden piknik alanlarında denetim
YEREL HABERLER Atlı jandarma timlerinden piknik alanlarında denetim
Malatya’da kayısı hasadı sürüyor
YEREL HABERLER Malatya’da kayısı hasadı sürüyor
İşadamı Erdoğan'dan Bayram mesajı
YEREL HABERLER İşadamı Erdoğan'dan Bayram mesajı
Yeşilyurt’ta 38 noktada kurban satış ve kesim yapılabilecek Çınar: “Mutlu ve huzurlu bir bayram için hazırlıklarımızı tamamladık”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta 38 noktada kurban satış ve kesim ...
Suçüstü yakalanan 3 zehir taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Suçüstü yakalanan 3 zehir taciri tutuklandı
Yeşilyurt'ta şiddete tepki Çınar: “Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta şiddete tepki Çınar: “Şiddetin her ...
Battalgazi’de bayram öncesinde tatlıcılara denetim
YEREL HABERLER Battalgazi’de bayram öncesinde tatlıcılara denetim
I. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu kapanış töreni gerçekleşti
YEREL HABERLER I. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu kapanış töreni ...
Çiftçilere dağıtılan tohumlar hasat ediliyor
YEREL HABERLER Çiftçilere dağıtılan tohumlar hasat ediliyor
Malatya Barosundan Avukat Bakırtaş tepkisi
YEREL HABERLER Malatya Barosundan Avukat Bakırtaş tepkisi
Malatya’da asansör kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya’da asansör kazası: 2 yaralı
Diş Hekimlerinde mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER Diş Hekimlerinde mezuniyet heyecanı
İşadamı Erdoğan, Üniversite Mahallesine Kültür Evi yaptıracak
YEREL HABERLER İşadamı Erdoğan, Üniversite Mahallesine Kültür Evi ...
LGS birincilerine Vali Şahin’den hediye
YEREL HABERLER LGS birincilerine Vali Şahin’den hediye
Ev baklavasında bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Ev baklavasında bayram yoğunluğu
YouTuber Ulaş Aksoy: "Amerika’da çok başarılı Türk kadınları var"
YEREL HABERLER YouTuber Ulaş Aksoy: "Amerika’da çok başarılı Türk ...
Lavanta tarlalarında görsel şölen Arguvan’da Lavanta hasadı başladı
YEREL HABERLER Lavanta tarlalarında görsel şölen Arguvan’da Lavanta ...
Hemzemin geçitlerde asfalt çalışması Malatya’da, yol aksı, trafik ve ulaşım daha sağlıklı olacak
YEREL HABERLER Hemzemin geçitlerde asfalt çalışması Malatya’da, yol ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.