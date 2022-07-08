Başkanı Zelyurt’tan Kurban Bayramı mesajı

Malatya’nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Kurban Bayramı mesajında, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi diledi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Ziraat Mühendisi Durali Zelyurt, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Vatandaşların huzurlu ve güven içerisinde bir bayram geçirebilmeleri için Doğanşehir Belediyesi olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Bayram için yola çıkacak tüm vatandaşların trafik kurallarına uymalarını istedi. Doğanşehir halkının refahı ve mutluluğu için geceli ve gündüzlü 7/24 sahada çalıştıklarını ve Ortak Sevdasının Doğanşehir olduğunu kaydeden Zelyurt, “Bayramların özünde dayanışma, hoşgörü ve yardımlaşma vardır Gönül gönüle olduktan ve tedbirlere riayet ettiğimiz müddetçe mesafelerin bir önemi olmadığını bilen bizler, yine ihtiyaç sahiplerine ulaşabilir, çocukları sevindirebilir ve dargınlıkların giderilebilmesi için yeni fırsatları hayata geçirebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ailelerimiz olmak üzere Kurban Bayramı’nın, Ülkemize, Doğanşehir'imize ve Malatya'mıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisi ile kesilen kurbanların ve yapılan duaların kabulünü Yüce Allah’tan diliyor, herkese aileleri ile birlikte daha nice bayramlarda birlikte olmak dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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