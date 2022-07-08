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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder’den Kurban Bayramı mesajı

İHA

Başkan Güder’den Kurban Bayramı mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kurban bayramını yayımladığı mesaj ile kutladı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, mesajında manevi iklimin yoğun olarak yaşandığı, yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü olan bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti. Vatandaşların huzur içerisinde bir bayram geçirmesi için ekiplerin bayram boyunca çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Güder, “Müslümanlık bilincimizi yenileyen, millet olma irademizi diri tutan; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren, rahmet ve bereket dolu bayramlara bizleri kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler olsun. Kurban kaynaştırır, kurban paylaştırır, kurban zenginle fakiri kucaklaştırır. Kurban birliktir, beraberliktir, bir araya gelmektir; bayramla hasıl olan manevi huzura hissedar olabilmektir. Şüphesiz her ibadetimiz Allah içindir, Allah’ın rızasını kazanmak içindir. Oruç ibadeti nefislerimiz için nasıl ki bir terbiye yöntemiyse, Kurban ibadeti de, bizler için teslimiyet ve sadakat dersidir. Bu öyle bir ders ki, bizlere sırf Allah rızası için nefislerimizden geçmeyi ve nefeslerimizden feragat etmeyi öğretir. Yüce Allah, yüreğimizden sadakati, teslimiyeti ve muhabbeti eksik etmesin. İdrak edeceğimiz Kurban Bayramı’nı vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için ilçemizdeki tüm hazırlıkları tamamlamış bulunuyoruz. Personelimiz tüm bayram boyunca vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve hijyenik ortamda bayramlarını geçirmeleri adına sahada olacaklar. Kurban Bayramı dolayısıyla yola çıkacak olan sürücülerimizin trafik kurallarına uymalarını, sevinç günü olan bayramların keder gününe dönüşmemesi için dikkatli şekilde araç kullanmalarını önemle rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Allah’tan bu mübarek bayramın, ülkemiz, milletimiz ve İslam Alemi için hayırlara vesile olması, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, Battalgazili Hemşehrilerimizin, tüm Türkiye’nin ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı’nı tebrik, hep birlikte daha nice bayramlara erişebilmemizi Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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