Başkan Gürkan, vatandaşlarla bayramlaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürkan, vatandaşlarla bayramlaştı

İHA

Başkan Gürkan, vatandaşlarla bayramlaştı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kurban Bayramı’nın birinci gününde Bayram Namazını Yakınca Merkez Camii’nde kıldıktan sonra, vatandaşlarla bayramlaştı.
Bayram Namazını Yakınca Merkez Camii’nde kılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, namaz sonrasında vatandaşlarla bayramlaştı.
Kurban Bayramını birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Bayramlar, hep birlikte huzurunu yaşadığımız, kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz çok değerli, özel ve müstesna zamanlardır. Kurban Bayramı, inancımızda önemli bir yere sahiptir. Bayramlar, Sılai rahimlerin yapıldığı, komşuların ziyaret edildiği, yardıma muhtaç, hasta, yaşlı, yetim, öksüz ve kimsesizlerin unutulmadığı ve ziyaret edildiği özel günlerdir. Başta şehit ailelerimiz olmak üzere bütün hemşerilerimizin Kurban Bayramını tebrik ediyor, ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve insanlığa, sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum” dedi.
Şehitlik ve şehit Celal Tekedereli’nin ailesini ziyaret
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şehir Mezarlığında bulunan Şehitliği ziyaret etti.
Şehit kabirlerini ziyaret eden Başkan Gürkan, şehit aileleriyle bayramlaşarak ailelere başsağlığı diledi.
Şehitlik ziyaretinin ardından Kuzey Irak’ta teröristlere yönelik düzenlenen PençeKilit Operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli’nin Yaka Mahallesinde ikamet eden babası Cevat ve annesi Aynur Tekederli’yi ziyaret etti.
Kanını toprağa dökmüş, canını vermiş bütün şehit ve gazileri rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ettiklerini belirten Başkan Gürkan, “Şehit aileleri bizlerin aileleridir. Türk toplumunun, Türk milletinin aileleri. Ailelerimizin çocukları vatan toprağı için canlarını seve seve feda etti. Allah bizleri onların şefaatine nail eylesin. Ailelerimize sabırlar ihsan eylesin. Devlet olarak, yerel yönetim olarak bizler her zaman ailelerimizin yanındayız. Acımızı bir nebzede olsa dindirebilirsek ne mutlu bize. Annemiz ben ağlamayacağım, vatan hainlerini güldürmeyeceğim dedi. Kendisinin bu tevekkülü ve teslimiyeti için teşekkür ediyorum. Allah sabırlar ihsan eylesin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı
Malatya’da helikopter destekli trafik denetimi
YEREL HABERLER Malatya’da helikopter destekli trafik denetimi
Malatya'da şehitler unutulmadı
YEREL HABERLER Malatya'da şehitler unutulmadı
Malatya’da 50 bin erkeğe farkındalık çalışması
YEREL HABERLER Malatya’da 50 bin erkeğe farkındalık çalışması
MHP'li Gören'den bayram mesajı
YEREL HABERLER MHP'li Gören'den bayram mesajı
Silah imalatı yapan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Silah imalatı yapan şahıs tutuklandı
Başkan Güder’den Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Güder’den Kurban Bayramı mesajı
Başkan Çınar'dan bayram kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Çınar'dan bayram kutlaması
Fendoğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Fendoğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı
Başkanı Zelyurt’tan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkanı Zelyurt’tan Kurban Bayramı mesajı
Başkan Gürkan’dan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan Kurban Bayramı mesajı
Başkan Demez’den Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Demez’den Kurban Bayramı mesajı
Başkan Bülbüloğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Bülbüloğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı
Malatya Kurban Pazarı'nda arife yoğunluğu
YEREL HABERLER Malatya Kurban Pazarı'nda arife yoğunluğu
Tıbbiyelilerin mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER Tıbbiyelilerin mezuniyet coşkusu
İnönü Üniversitesi'nde 15 temmuz konferansı
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi'nde 15 temmuz konferansı
Başkan Güder’den minik kalplere bayram hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Güder’den minik kalplere bayram hediyesi
Atlı jandarma timlerinden piknik alanlarında denetim
YEREL HABERLER Atlı jandarma timlerinden piknik alanlarında denetim
Malatya’da kayısı hasadı sürüyor
YEREL HABERLER Malatya’da kayısı hasadı sürüyor
İşadamı Erdoğan'dan Bayram mesajı
YEREL HABERLER İşadamı Erdoğan'dan Bayram mesajı
Yeşilyurt’ta 38 noktada kurban satış ve kesim yapılabilecek Çınar: “Mutlu ve huzurlu bir bayram için hazırlıklarımızı tamamladık”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta 38 noktada kurban satış ve kesim ...
Suçüstü yakalanan 3 zehir taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Suçüstü yakalanan 3 zehir taciri tutuklandı
Yeşilyurt'ta şiddete tepki Çınar: “Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta şiddete tepki Çınar: “Şiddetin her ...
Battalgazi’de bayram öncesinde tatlıcılara denetim
YEREL HABERLER Battalgazi’de bayram öncesinde tatlıcılara denetim

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.